    首頁　>　國際

    遊客全程目擊……曼谷知名動物園飼養員遭獅群圍攻咬死

    泰國曼谷Safari World野生動物園發生獅群襲擊飼養員的慘劇。（圖擷取自@ronakorn/X）

    泰國曼谷Safari World野生動物園發生獅群襲擊飼養員的慘劇。（圖擷取自@ronakorn/X）

    2025/09/10 15:57

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕號稱全亞洲最大的泰國曼谷野生動物園「Safari World」，主打讓遊客感受沒有圍欄的近距離遊園體驗，但今（10）日卻發生嚴重意外，1名飼養員在獅子區遭獅群撲咬，最終傷重不治，現場眾多遊客目睹過程，驚恐尖叫。

    綜合泰媒報導，今日上午11時許，該名飼養員因物品掉落車外，下車彎腰拾取時背對獅群，沒注意到距離僅約10公尺的1頭獅子正悄悄靠近。獅子突然從背後撲上，將他拖倒在地，並開始咬傷他。隨後又有3至4頭獅子加入攻擊，過程長達約15分鐘。

    目擊遊客回憶，當時園內有許多泰國及外國遊客，大家驚慌失措，不停按喇叭、大聲呼喊，試圖嚇退獅子，但場面混亂卻無法阻止攻擊。起初有遊客一度誤以為員工與獅子互動是園區安排的表演，直到場面失控才意識到是意外。

    雖然其他工作人員趕緊前來援助，並將傷者送醫，但最終仍不幸身亡。警方指出，初步調查顯示，該員工當時違反規定，擅自下車，才導致悲劇發生。

    園方表示，對事件深感遺憾，並向死者家屬致以哀悼，承諾全力配合警方調查，同時將檢討與加強安全規範，「這起悲劇提醒我們，與野生動物近距離接觸存在高度風險，園區必須更嚴格落實安全管理，以避免類似事件再次發生。」

