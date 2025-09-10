像驢又像狗！南韓深山「神秘動物」現蹤 當地人驚呼︰從未見過

目前南韓野外僅存約1000隻、被列為等級最高的瀕危物種「長尾斑羚」，日前現身南韓慶尚北道慶市一處山林中。（圖擷取自Youtube「안동MBC NEWS」）

2025/09/10 18:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於南韓慶尚北道慶市的一處山林中，出現一隻外型看似驢、又像狗的神秘動物，讓目睹民眾驚嘆連連，不敢相信自己國家竟然生活著這種生物。後來有專家指出，這個動物的真面目，其實是南韓等級最高的瀕危物種「長尾斑羚」（산양、Long-tailed goral），目前南韓野外僅存約1000隻。

綜合韓媒報導，南韓國內的環保團體「綠色聯盟」等組織，自今年6月12日至8月20日期間，在主屹山纜車站的預定地一帶設置紅外線相機，結果拍攝到長尾斑羚活動畫面，在該預定地拍到了24次；距離預定地600至700公尺的地方，也拍到過4次。根據影像畫面顯示，有3至5隻的長尾斑羚在這個區域活動。

請繼續往下閱讀...

報導指出，長尾斑羚不僅是被南韓政府列為瀕危等級最高的1級保護動物，同時還是南韓指定天然紀念物，全國僅存1000隻左右，依法不能捕獵也不能破壞棲息地。如今，計畫興建纜車的地點出現這些瀕危物種，讓動物與環保團體呼籲市政府，應立即中止開發計畫並進行全面調查，避免破壞長尾斑羚的珍貴棲息地。

另外，與主屹山相鄰的月岳山國立公園內，相關單位在近幾年積極推動長尾斑羚復育計畫，成效已逐漸顯現，目前園內的長尾斑羚數量已達183隻，比2019年增加了約80%，顯示復育工作逐漸進入穩定期，未來預計長尾斑羚的棲息地，將會向周邊地區擴張。然而，若相鄰地區持續進行纜車建設，恐將阻礙生態系復原的進程。

即便受到大量抗議，聞慶市政府在向南韓環境部遞交的環境影響評估報告中，僅以9台攝影機調查10天，便認定長尾斑羚進入的可能性低為由，強硬推動興建纜車計畫，即便環境部曾要求補充審查，最終仍以「條件同意」放行，消息引發各界反彈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法