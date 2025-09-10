為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲無尾熊快被「性病」滅絕！ 科學家花10年研發疫苗終獲批准

    無尾熊是澳洲最具代表性的國寶級動物，但其野生族群正因棲地破壞與疾病蔓延而面臨滅絕危機。（路透資料照）

    無尾熊是澳洲最具代表性的國寶級動物，但其野生族群正因棲地破壞與疾病蔓延而面臨滅絕危機。（路透資料照）

    2025/09/10 14:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，澳洲藥品監管機構已正式批准1款專為無尾熊（koala）設計的披衣菌（chlamydia）疫苗，並可在全國範圍內推廣使用。科學家希望，這款歷經10年研發的疫苗，能有效遏止一種正將這種毛茸茸的有袋動物，推向滅絕邊緣的致命性病。

    披衣菌是一種細菌感染，約在50年前首次在無尾熊身上被觀察到。這種疾病，已對澳洲的無尾熊族群造成毀滅性打擊，研究人員指出，在野外，約有半數無尾熊的死亡，都可歸因於此。披衣菌會導致無尾熊失明、膀胱感染、不孕，最終痛苦地死亡。

    這款由澳洲陽光海岸大學（University of the Sunshine Coast）科學家，歷經10年在控制環境下試驗的單劑疫苗，如今終於獲得官方批准。研究主持人提姆斯教授（Professor Peter Timms）指出，披衣菌正將野生無尾熊推向滅絕，特別是在昆士蘭東南部與新南威爾斯等重災區，「在這些地區，族群內的感染率通常在5成左右，某些情況下甚至高達7成。」

    疫苗可降65%死亡率

    疫苗試驗的結果令人振奮，數據顯示，它不僅能降低無尾熊在繁殖年齡感染披衣菌的可能性，更能將野生族群的死亡率，降低至少65%。在此之前，治療披衣菌的唯一方法是使用抗生素，但這種療法會嚴重干擾無尾熊脆弱的消化能力，且無法預防未來的重複感染。因此，疫苗的問世，被視為是拯救澳洲最受喜愛的動物之一的關鍵一步。

    1隻感染披衣菌（chlamydia）的無尾熊，正在雪梨大學的野生動物醫院接受檢查。這種致命的性病，是造成野生無尾熊半數死亡的元兇。（法新社）

    1隻感染披衣菌（chlamydia）的無尾熊，正在雪梨大學的野生動物醫院接受檢查。這種致命的性病，是造成野生無尾熊半數死亡的元兇。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播