澳洲無尾熊快被「性病」滅絕！ 科學家花10年研發疫苗終獲批准

無尾熊是澳洲最具代表性的國寶級動物，但其野生族群正因棲地破壞與疾病蔓延而面臨滅絕危機。（路透資料照）

2025/09/10 14:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，澳洲藥品監管機構已正式批准1款專為無尾熊（koala）設計的披衣菌（chlamydia）疫苗，並可在全國範圍內推廣使用。科學家希望，這款歷經10年研發的疫苗，能有效遏止一種正將這種毛茸茸的有袋動物，推向滅絕邊緣的致命性病。

披衣菌是一種細菌感染，約在50年前首次在無尾熊身上被觀察到。這種疾病，已對澳洲的無尾熊族群造成毀滅性打擊，研究人員指出，在野外，約有半數無尾熊的死亡，都可歸因於此。披衣菌會導致無尾熊失明、膀胱感染、不孕，最終痛苦地死亡。

請繼續往下閱讀...

這款由澳洲陽光海岸大學（University of the Sunshine Coast）科學家，歷經10年在控制環境下試驗的單劑疫苗，如今終於獲得官方批准。研究主持人提姆斯教授（Professor Peter Timms）指出，披衣菌正將野生無尾熊推向滅絕，特別是在昆士蘭東南部與新南威爾斯等重災區，「在這些地區，族群內的感染率通常在5成左右，某些情況下甚至高達7成。」

疫苗可降65%死亡率

疫苗試驗的結果令人振奮，數據顯示，它不僅能降低無尾熊在繁殖年齡感染披衣菌的可能性，更能將野生族群的死亡率，降低至少65%。在此之前，治療披衣菌的唯一方法是使用抗生素，但這種療法會嚴重干擾無尾熊脆弱的消化能力，且無法預防未來的重複感染。因此，疫苗的問世，被視為是拯救澳洲最受喜愛的動物之一的關鍵一步。

1隻感染披衣菌（chlamydia）的無尾熊，正在雪梨大學的野生動物醫院接受檢查。這種致命的性病，是造成野生無尾熊半數死亡的元兇。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法