川普餐廳內遭嗆「當代希特勒」！ 他竟「微笑點頭」影片瘋傳

美國總統川普9日晚間罕見地在白宮附近公開用餐後，向支持者揮手致意。用餐期間，他一度在餐廳內遭到抗議者當面嗆聲，稱其為「當代希特勒」。（路透）

2025/09/10 14:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，美國社群媒體9日晚間瘋傳多段影片，顯示美國總統川普在華盛頓特區1家餐廳用餐時，遭到抗議者當面嘲諷嗆聲，高喊「川普當代希特勒！」然而，面對如此尖銳的指控，川普的反應卻出乎眾人意料。

影片顯示，在餐廳內，一群抗議者對著川普高喊：「解放特區！解放巴勒斯坦！川普是當代希特勒！（Hitler of our time!）」現年79歲的川普，聞聲後竟主動走向抗議人群，在距離幾步遠的地方停下，面帶微笑、泰然自若地點了點頭，但並未做出任何言語回應。幾秒鐘後，他才示意特勤人員清場，說道：「來吧，我們走。」特勤局探員隨即上前，將手持巴勒斯坦旗幟的抗議者移開。

支持者高喊「U-S-A」反制

這場突如其來的對峙，也引發了餐廳內其他顧客的反應。影片中可以聽見，在抗議者嗆聲的同時，也有其他人發出噓聲，或高喊「U-S-A！U-S-A！」的口號，與示威者互別苗頭，形成一幅美國政治極端撕裂的生動縮影。

對一位現任總統而言，在公開場合用餐是極其罕見的事件。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）事後證實了此次行程，並表示總統「與其團隊，在白宮附近的餐廳，享用了螃蟹、蝦、沙拉、牛排與甜點。」陪同用餐的，還包括副總統范斯、國防部長赫格塞斯、國務卿魯比歐等人。

諷刺的是，川普在用餐前才剛向媒體自誇，稱華府的餐廳之所以「生意興隆」，要歸功於他先前動用國民警衛隊對首都進行的鎮壓。

CODEPINK activists disrupted Trump, Vance, Hegseth, Rubio, and other cabinet members’ dinner.



They feast while Gaza starves.

Trump is the Hitler of our time.

Free DC. Free Palestine!

Stop terrorizing communities all over the world!! pic.twitter.com/dPLeWIwHLH — CODEPINK （@codepink） September 10, 2025

