川普餐廳內遭嗆「當代希特勒」！ 他竟「微笑點頭」影片瘋傳
美國總統川普9日晚間罕見地在白宮附近公開用餐後，向支持者揮手致意。用餐期間，他一度在餐廳內遭到抗議者當面嗆聲，稱其為「當代希特勒」。（路透）
〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，美國社群媒體9日晚間瘋傳多段影片，顯示美國總統川普在華盛頓特區1家餐廳用餐時，遭到抗議者當面嘲諷嗆聲，高喊「川普當代希特勒！」然而，面對如此尖銳的指控，川普的反應卻出乎眾人意料。
影片顯示，在餐廳內，一群抗議者對著川普高喊：「解放特區！解放巴勒斯坦！川普是當代希特勒！（Hitler of our time!）」現年79歲的川普，聞聲後竟主動走向抗議人群，在距離幾步遠的地方停下，面帶微笑、泰然自若地點了點頭，但並未做出任何言語回應。幾秒鐘後，他才示意特勤人員清場，說道：「來吧，我們走。」特勤局探員隨即上前，將手持巴勒斯坦旗幟的抗議者移開。
支持者高喊「U-S-A」反制
這場突如其來的對峙，也引發了餐廳內其他顧客的反應。影片中可以聽見，在抗議者嗆聲的同時，也有其他人發出噓聲，或高喊「U-S-A！U-S-A！」的口號，與示威者互別苗頭，形成一幅美國政治極端撕裂的生動縮影。
對一位現任總統而言，在公開場合用餐是極其罕見的事件。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）事後證實了此次行程，並表示總統「與其團隊，在白宮附近的餐廳，享用了螃蟹、蝦、沙拉、牛排與甜點。」陪同用餐的，還包括副總統范斯、國防部長赫格塞斯、國務卿魯比歐等人。
諷刺的是，川普在用餐前才剛向媒體自誇，稱華府的餐廳之所以「生意興隆」，要歸功於他先前動用國民警衛隊對首都進行的鎮壓。
CODEPINK activists disrupted Trump, Vance, Hegseth, Rubio, and other cabinet members’ dinner.— CODEPINK （@codepink） September 10, 2025
They feast while Gaza starves.
Trump is the Hitler of our time.
Free DC. Free Palestine!
Stop terrorizing communities all over the world!! pic.twitter.com/dPLeWIwHLH
