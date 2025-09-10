短期滯日無保就醫被收3倍醫療費 中國籍女性控訴「國籍歧視」

日本醫院示意圖。（彭博檔案照）

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕一名80多歲的中國婦人，以探親名義到日本短期停留，卻因罹癌在日本就醫，由於沒有加入日本的醫療保險，被收取了675萬圓（約合台幣141萬元）高於原價3倍的醫療費用，婦人的女兒向法院提訴，以「國籍歧視」為由，要求比照同樣沒有加入健保的日本人收費，免除450萬圓（約合台幣92.4萬元）的差額。

不過，對於婦人的女兒以「國籍歧視」為由提訴，日本網友很有意見，多數認為出國本來就需要先購買醫療保險，而且日本健保本來就是為日本人而設計，其中有納稅人的血汗，動不動就搬出國籍歧視的字眼，令人無法苟同。

日本的醫療費用，保障加保民眾的自付額約1到3成，但未規定無加保者的收費標準，所以依一般行情，若未加保通常要全額自付，至於沒有加保的外國人，有的醫院會收取3倍費用。以這位中國婦人醫療費用來看，原價是225萬圓，若有加入健保僅需負擔22.5萬圓到67.5萬圓左右，而婦人是外國籍所以被要求付3倍價675萬圓。

讀賣新聞報導，這名中國婦人取得90天短期居留簽證，在2019年1月到日本探望女兒，但因武漢肺炎疫情爆發，婦人無法回國，只能透過日本政府的特別措施反覆延長90日期限，由於是短期簽證所以也無法加入日本的醫療保險。

婦人在日本滯留2年後，於2022年1月身體不適，被送到大阪的國立循環器病研究中心，被診斷出腦腫瘤與大腸癌，並住院至同年的3月初。出院時，院方要求支付3倍價共675萬圓的醫療費用。婦人出院後返回中國，已於隔年過世，享壽86歲。

婦人60多歲的女兒僅支付225萬的費用，她向讀賣表示，無法接受因為國籍的理由被收取3倍價格。她已向大阪地方法院提訴，要求院方免除450萬圓的差額。

報導指出，日本不少醫療機構對無保險外國人收取高於日本人的費用。除了有些患者是在旅日途中突發疾病，但也有很多有錢人是專程來日本接受高端醫療。

厚生勞動省2023年度調查顯示，在5673家醫療機構中，有794家（約14%）對短期停留外國人收取高於行情的費用。理由包括診療時需透過翻譯溝通，增加診療時間，或因病患返國導致醫療費無法回收的風險。

