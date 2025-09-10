日本靜岡縣伊東市長涉學歷造假 不願下台竟解散市議會

日本靜岡縣伊東市長田久保真紀涉嫌學歷造假，在市議會通過不信任決議後竟解散議會。（圖擷自田久保真紀X帳號）

2025/09/10 13:26

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣伊東市55歲市長田久保真紀，過去所宣稱的東洋大學歷涉嫌造假，一度表態辭職但又反悔，市議會9月1日一致通過不信任決議，田久保真紀在面臨下台危機時竟在今天（10日）選擇解散議會，全體議員將在40天內改選。

據《讀賣新聞》報導，市議會不信任決議通過後，田久保真紀若沒有在9月11日前解散議會，就會自動失去市長職位，因此她今上午10時左右來到議長中島弘道辦公室，將議會解散通知親手交給對方。

請繼續往下閱讀...

田久保真紀在現場並未說明原因，不過她事後接受媒體採訪時，指稱議員們在新會期開議首日就通過不信任案，如果能夠等到會期最後再表決可能會有不同的結果。

議長中島弘道對於市長的做法感到相當不滿，直指她完全沒有正當理由，市民也不會接受。據了解，伊東市議會預計將在10月19日改選，若新議會在3分之2以上議員出席、過半數再度通過不信任案，那麼田久保真紀就會失去市長一職，50天內將選出新市長。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法