日本傳奇「最弱賽馬」春烏菈菈逝世！生涯113戰全敗 卻成國民偶像

日本傳奇「不勝賽馬」春烏菈菈（Haru-urara）在賽場上奮戰的經典身影。儘管生涯113戰全敗，牠屢敗屢戰的精神卻成為日本經濟泡沫破滅後的國民偶像。圖中可見牠戴著招牌的粉紅色、印有凱蒂貓（Hello Kitty）圖案的頭罩。（美聯社資料照）

2025/09/10 13:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，日本引退馬協會10日證實，曾因其驚人的連敗紀錄，而意外成為國民偶像的傳奇賽馬「春烏菈菈」（ハルウララ，也譯春麗），已於9日在其位於東京近郊海濱小鎮的退休牧場逝世，享年29歲。消息傳出後，立刻引發了日本全國性的追悼與懷念。

春烏菈菈在其1998年至2004年的競賽生涯中，創下了113戰全敗的驚人紀錄，從未贏得任何一場正式比賽。然而，在當時正值經濟泡沫破滅、社會瀰漫著不安與挫折感的日本，這匹栗色母馬屢敗屢戰、永不放棄的精神，卻意外地觸動了數百萬在困境中掙扎的民眾心弦，成為一個時代的精神象徵。

拯救破產馬場的「幸運符」

「春烏菈菈現象」的起點，是當時瀕臨破產的高知競馬場，以牠為主角發起的一場媒體宣傳活動。此舉大獲成功，在春烏菈菈迎來其「第100敗」的那天，竟吸引了高達5000名粉絲湧入馬場為牠加油。隨著牠的聲名大噪，印有牠穿著招牌粉紅色頭罩肖像的T恤、郵票、電影，甚至是據說含有其尾巴毛髮的「幸運符」，都成為熱銷商品。

連首相都著迷的國民偶像

這股熱潮甚至驚動了時任的日本首相小泉純一郎，他曾公開對此現象評論道：「無論輸贏都能獲得支持，這不是很好嗎?」

春烏菈菈的死訊傳出後，社群媒體上湧現了大量的悼念文，一名用戶在X上寫道：「妳從未贏過一場正式比賽，但妳向我們展示了，因被愛戴，妳也同樣贏得了勝利。」儘管春烏菈菈的連敗紀錄已是傳奇，但仍未打破由另一匹賽馬Hakuhou Queen在1992年創下的161連敗的日本紀錄。

haru urara has such a fascinating story, you should watch her documentary “the shining star of losers everywhere” if you’re unfamiliar!! she became a beacon of hope even to non horse racing fans, and saved a failing race track from closing its doors pic.twitter.com/KhZ5QeBEJq — - ̗̀dylan ̖́- （@kerophibian） September 9, 2025

