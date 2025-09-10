以色列空襲卡達讓川普「被邊緣化」 調停角色遭重創

在以色列對卡達發動突襲、引爆全球外交風暴後數小時，美國總統川普9日抵達華府1家餐廳。（路透）

2025/09/10 12:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕在以色列9日史無前例地對卡達首都杜哈發動攻擊後，英國《衛報》分析指出，此一突襲行動，已讓宣稱「只有我能調停」以哈衝突的美國總統川普，陷入了「被邊緣化」（sidelined）的尷尬處境，其調停者的角色與信譽，皆遭到嚴重創傷。

報導指出，這已非川普政府首次被以色列的突襲行動「殺個措手不及」。白宮官員透露，以方是在其F-16戰鬥機已升空、正飛往海灣地區後，才向美方發出遲來的攻擊通知。川普總統在聲明中也承認，當他指示特使通知卡達時，為時已晚，無法阻止攻擊。這對幾天前才剛宣稱自己即將達成和平協議的川普而言，無疑是一次公開的羞辱。

白宮9日的官方回應，更完美體現了其進退失據的窘境。新聞秘書李威維特（Karoline Leavitt）的聲明，既要安撫重要盟友卡達，又要支持以色列。她一方面譴責，「單方面轟炸卡達……無助於推進以色列或美國的目標」；但另一方面，卻又為攻擊提供了默許的背書，稱「消滅哈瑪斯……是一個有價值的目標。」

談判破局 以色列自行其是

專家分析，以色列此舉已重創其與調停者卡達的互信，美國外交關係協會資深研究員庫克（Steven Cook）便表示：「很難想像卡達人會當作沒事發生，撿起他們放下的一切繼續談。」更讓白宮難堪的是，在川普向卡達元首承諾「這種事下不為例」後，以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）卻強硬地公開表示：「恐怖份子沒有豁免權，無論在加薩、黎巴嫩，或是在卡達。」此番言論，無疑是直接打臉了川普的安撫承諾。

