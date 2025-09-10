不怕香蕉一夜全熟！ 南韓超市巧思網大讚：超貼心

南韓超市將不同熟度的香蕉裝進同一盒販賣，網友直呼貼心。（圖擷取自魚漿夫婦臉書）

2025/09/10 14:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕從超市買來的香蕉在家裡放個幾天，通常就會從綠色變黃色，甚至會從黃色變成過熟的棕色或黑色。對於獨居或小家庭來說，常常來不及吃完就只能丟掉。近日臉書粉專「魚漿夫婦」分享韓國超市的創新做法：將不同熟度的香蕉放在同一盒販售，讓消費者能夠「一天一根」，每天都吃到最適合的熟度。

魚漿夫婦在貼文中表示，雖然台灣超商也有販售單根香蕉，但大多數人還是習慣購買一整串。不過對於家中人口不多的族群而言，香蕉成熟速度快，往往需要一次吃掉好幾根才不會浪費。韓國超市的做法則是將一盒香蕉按照熟度排列：有已經完全轉黃可立即食用的，也有半生半熟的，甚至還有需要再放幾天的綠香蕉，等於一次買齊不同熟成階段。

不少網友對此大讚貼心，「買一串香蕉回家的每一天就像：太生、太生、剛好、爛了、爛到流湯、丟了」、「整體而言也讓不同熟成程度的香蕉都有機會售出」、「真的很聰明，雖然要花時間分類，不然常常就是不熟3天，1天就全熟，1天吃5根，我常常在家推銷小孩吃早中晚都有」、「對單身者超讚的」、「這種分類方式很貼心！」

