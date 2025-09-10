為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    逾350名格陵蘭女性 曾被丹麥強制節育

    獨立調查結果稱，超過350名格陵蘭因紐特婦女與女孩曾被丹麥衛生當局強制實施避孕措施。圖為丹麥首相佛瑞德里克森（右）和格陵蘭總理尼爾森（左）。（美聯社）

    2025/09/10 13:31

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據9日公布的1項獨立調查結果，超過350名格陵蘭因紐特婦女與女孩稱，她們曾被丹麥衛生當局強制實施避孕措施，這些案例可追溯至20世紀60年代。

    根據美聯社報導，這些因紐特女性多數在青少年時期受害，她們不是被植入子宮內避孕器，就是被注射荷爾蒙避孕針。她們指出，她們對此感到痛苦與羞恥，並出現疼痛、出血、嚴重感染等副作用。

    丹麥與格陵蘭政府上個月在聲明中正式為該事件中所扮演的角色道歉，美聯社稱此舉明顯是為了搶在報告發布之前。格陵蘭首都努克（Nuuk）將於9月24日，舉行正式道歉活動。

    雖然9日的調查涵蓋350多名向調查人員講述經歷的因紐特女性，但丹麥當局表示，在20世紀60年代至70年代中期，有超過4000名婦女和女孩（據稱佔當時格陵蘭育齡婦女的一半）接受宮內節育器。

    據稱丹麥此舉旨在透過阻止懷孕來限制格陵蘭人口增長。當時由於生活條件和醫療保健條件的改善，格陵蘭人口迅速增長。

    1992年1月1日，格陵蘭正式接手自己的醫療保健計畫。

