失落逾百年！美軍一戰潛艦「F-1號」殘骸影像首度曝光

科學家利用「攝影測量法」，將數千張高解析度照片，拼接重建出沉睡於加州外海400米深處的USS F-1潛艦3D模型，讓這艘失落百年的潛艦得以重現世人眼前。（圖：伍茲霍爾海洋研究所 / Zoe Daheron）

2025/09/10 11:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日科技》（SciTechDaily）網站報導，美國伍茲霍爾海洋研究所（WHOI）的一個團隊，近日在一場深海訓練與工程任務中，利用最先進的深海載具，成功地拍攝並公布了一艘沉沒超過一世紀的美國海軍潛艦USS F-1的殘骸影像。這艘潛艦於1917年因一場致命意外，長眠於加州聖地牙哥外海約400米深的海底，19名官兵的英靈，也終於在百年後，獲得了一場莊嚴的告慰。

今年二月底至三月初，WHOI的團隊動用了國家深海設施（NDSF）的兩大王牌：著名的「阿爾文號」（Alvin）載人潛水器，以及「哨兵號」（Sentry）自主水下載具。他們利用這些平台搭載的聲納與高解析度攝影機，對F-1潛艦的殘骸，進行了前所未有的近距離、高精度測繪與影像拍攝。WHOI的影像專家，更利用拍攝到的大量照片，透過「攝影測量法」（photogrammetry），成功地將F-1潛艦，重建為令人驚嘆的3D模型。

除了科學探索，這場任務更深具人文關懷的意義。在完成潛水探測後，研究船「亞特蘭提斯號」（Atlantis）駛至沉船地點的正上方，舉行了一場莊嚴的海上追悼儀式。船上的鐘聲，被敲響了19次，每一次，都代表著一位長眠於此的罹難官兵。

美國海軍歷史與遺產司令部（NHHC）的水下考古學家布克魯格（Brad Krueger）說：「歷史與考古學的核心是人，我們覺得大聲唸出他們的名字非常重要。海軍有莊嚴的責任，確保其殞落水手的遺志能被銘記。」

親自駕駛「阿爾文號」潛水器，探勘這艘百年沉船的，正是WHOI的資深駕駛員、同時也是一位海軍退伍老兵的史崔克羅特（Bruce Strickrott）。他表示：「作為一名美國海軍退伍軍人，能與海軍研究辦公室及海軍歷史與遺產司令部的同僚們，一同搭乘阿爾文號探訪F-1的殘骸，是一份深刻的榮耀。」

在探勘F-1潛艦的過程中，研究團隊也在同一海域，發現了一架於1950年代訓練時墜毀的二戰時期「復仇者式」魚雷轟炸機殘骸。（圖：伍茲霍爾海洋研究所 / Anna Michel）

美國海軍研究辦公室的史派洛克（左）與海軍歷史與遺產司令部的水下考古學家布克魯格（右），一同搭乘「阿爾文號」載人潛水器，親身探勘F-1潛艦殘骸。右上角的聲納螢幕上，清晰可見潛艦船身的反射訊號。（圖：伍茲霍爾海洋研究所 / Bruce Strickrott）

