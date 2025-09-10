日本山口縣知事曝與蔡英文緣分 讚台灣是最好朋友

山口縣知事村岡嗣政（右二）及議長柳居俊學（右一）。（記者吳哲宇攝）

2025/09/10 11:51

〔中央社〕曾在台南慢跑的日本山口縣知事村岡嗣政今天說，台灣前總統蔡英文曾向他推薦，若到台南一定要喝牛肉湯，他嘗試後真的非常喜歡；他認為台灣是最好的朋友，除了COVID-19疫情3年，他在知事任內已造訪台灣9次，幾乎每年都安排。

因應日本缺米且米價上漲，印太戰略智庫執行長矢板明夫等人組織訪問團，捐贈共20噸台灣稻米「台南11號」給已故前日本首相安倍晉三的家鄉山口縣、以及八田與一的故鄉石川縣使用；日本山口縣廳並舉行白米捐贈儀式，由山口縣知事村岡嗣政親自出席致謝，感謝台灣慷慨捐贈稻米給山口縣的孩子。

請繼續往下閱讀...

山口縣與台灣關係密切，從總統賴清德擔任台南市長期間，雙方因2016高雄美濃地震賑災而展開交流，隨後在安倍晉三及前防衛大臣岸信夫促成下，雙方政府和議會締盟，不僅在2023年正式締結「觀光、物產、經濟交流協定」，今年台南遭遇颱風丹娜絲重創時，山口縣也發起募款活動，協助台南災後重建；熱愛馬拉松運動的村岡嗣政造訪台南時，還曾於清晨在台南慢跑。

村岡嗣政今天受訪指出，台南市是座古都，跑一下下就可以看到赤崁樓、孔廟等古蹟，非常有文化氣息，且台南的名產牛肉湯也非常好吃。

村岡嗣政說，台灣前總統蔡英文尚未當選總統前，曾到山口縣與他見面，蔡英文並推薦到台南一定要喝牛肉湯，他嘗試後覺得非常好喝，台南民眾也都非常溫暖、熱情。

村岡嗣政表示，「台灣是最好的朋友，我最常去的地方就是台灣」；他說，在他12年任期內，已造訪台灣9次，其中3年剛好碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病），無法交流，不然他擔任知事任內平均每年大約去台灣1次以上，包括台北、新竹、台南、台中、高雄等，接下來10月還要再去台灣。

針對未來希望如何加強與台灣的交流合作，村岡嗣政指出，目前山口縣與台灣在觀光與物產方面經常有經濟交流，接下來希望人流的互動能更頻繁。

他也推薦，山口縣美禰市的鐘乳石洞「秋芳洞」至今已有3億5000萬年歷史，他歡迎台灣遊客造訪。

山口縣位於日本本州最西部，人口約126萬，北部以重工業、物流業為主，南部以農漁業、觀光業為主。明治維新以來，眾多日本首相如伊藤博文、桂太郎、岸信介、佐藤榮作、安倍晉三等人都出身於山口縣。

山口縣著名觀光景點包括秋芳洞、角島大橋、獲CNN評選為日本最美的31個景點之一的「元乃隅神社」、馬關條約的談判與簽署地點「春帆樓」原址、日本最古老的天滿宮「防府天滿宮」等，防府天滿宮內還有嘉義縣政府贈送阿里山檜木製成的賽錢箱。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法