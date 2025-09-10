震撼！美眾院揭露不明飛行物彈開地獄火飛彈 任何已知科技都辦不到

美國聯邦眾議員伯利森公開1段影片，從中可以看到地獄火飛彈（左邊紅圈）射向不明球狀飛行物（中間紅圈）。（圖擷自美國眾議院網站）

2025/09/10 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕令人震撼！美國聯邦眾議院9日舉行和「不明空中現象（UAP）」有關的聽證會，密蘇里州共和黨籍眾議員伯利森（Eric Burlison）公開了1段影片，從中可以看到不明飛行物竟然彈開了地獄火飛彈而沒有被炸毀，美國任何已知科技都辦不到。

據《福斯新聞》報導，這段影片是在葉門附近空域拍攝，由美國1架MQ-9死神無人機追蹤不明球狀飛行物，另1架MQ-9則發射了地獄火飛彈，但在打到球體後飛彈直接被彈開，不明飛行物僅有軌跡受到影響，最後脫離了MQ-9的鏡頭。

出席聽證會作證的美國軍方退伍人員努切特利（Jeffrey Nuccetelli）、威金斯（Alexandro Wiggins）和博蘭德（Dylan Borland），坦言他們看完影片後都感到驚訝。

佛州共和黨籍眾議員盧納（Anna Paulina Luna），詢問美國是否有任何軍武可以彈開飛彈時，努切特利、威金斯表示就他們所知，沒有任何美國科技能夠在這樣的直接打擊中安然無恙。

不明球狀飛行物（中間紅圈）被打到後，將地獄火飛彈（右邊紅圈）彈開。（圖擷自美國眾議院網站）

