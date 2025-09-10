南韓最大在野黨黨鞭：執政黨獨裁 李在明政府昏庸無道

南韓最大在野黨國民力量黨鞭宋彥錫（見圖）10日以黨團代表身分，在李在明政府首次國會例會上發表演說。（歐新社資料照）

2025/09/10 11:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大在野黨「國民力量」黨鞭宋彥錫10日以黨團代表身分，在李在明政府首次國會例會上發表演說。宋彥錫譴責執政黨「共同民主黨」試圖一黨獨裁，並強調國民力量已為共同治理國政做好準備。

《韓聯社》報導，共同民主黨主席鄭清來前一天在國會演講中將國民力量稱作「內亂政黨」，宋彥錫10日提及此事嚴批，執政黨動輒要挾解散國民力量。

請繼續往下閱讀...

宋彥錫也譴責，執政黨表面聲稱要與在野黨團結施政，暗地卻熱衷於壓制在野黨。他說，當前國會充斥執政黨的專橫與獨裁，並呼籲執政黨摒棄一黨獨裁、煽動矛盾、恐嚇威脅的從政方式。

此外，宋彥錫評價李在明政府上台百日政績為「昏庸無道」，砲轟執政陣營利用獨立檢察官打壓在野黨，不斷實施政治報復。「各種反企業、反市場的政策出籠，導致民生經濟垮台，曲意奉迎的對朝（北韓）政策嚴重危害國家安全」。

他還稱，上月舉行的美韓領袖會談為一籌莫展的「無用會談」；在美工廠工作的300餘名南韓公民被上銬逮捕，慘遭拘押。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法