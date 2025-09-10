為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北京閱兵後…美跨黨派眾議員組團本月訪中 要求見習近平

    美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）領導一個跨黨派美國眾議員代表團，將於本月稍晚赴中國正式訪問。（美聯社資料照）

    美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）領導一個跨黨派美國眾議員代表團，將於本月稍晚赴中國正式訪問。（美聯社資料照）

    2025/09/10 11:41

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在美中關係因北京大閱兵，俄羅斯和北韓領導人同台出席加劇緊繃之際，美國眾議院軍事委員會民主黨領袖、華盛頓州眾議員史密斯（Adam Smith）透露，他將率領一個跨黨派代表團，於本月稍晚赴中國正式訪問。這也將是自2019年以來，美眾議院議員首次官方訪中。

    綜合美媒報導，史密斯曾任眾議院軍事委員會主席。他表示，眾議院軍事委員會的民主共和兩黨成員都會參加本次訪中，但委員會主席、共和黨眾議員羅傑斯（Mike Rogers）不會隨團。

    此次訪問正值美中關係因關稅、科技、網路安全，以及台灣和香港相關政策等議題持續緊張之際；上週（3日）中共舉辦閱兵，俄羅斯總統普廷和北韓領導人金正恩同台亮相更讓美國總統川普不滿。在此背景下，美國議會跨黨派代表團訪中計劃尤引人關注，對此，史密夫說，這次訪問時機並無特殊含義，「相反，我認為這類對話應該更頻繁進行。」

    史密夫並稱，「與中國對話並不等於認同他們所做的一切。中國是一個幅員廣且強大的國家，我們也是。我認為我們需要討論這些問題。」被問及代表團是否會與中國國家主席習近平會面時，史密斯表示：「我們已經提出申請，但目前還不確定。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播