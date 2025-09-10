北京閱兵後…美跨黨派眾議員組團本月訪中 要求見習近平

美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）領導一個跨黨派美國眾議員代表團，將於本月稍晚赴中國正式訪問。（美聯社資料照）

2025/09/10 11:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美中關係因北京大閱兵，俄羅斯和北韓領導人同台出席加劇緊繃之際，美國眾議院軍事委員會民主黨領袖、華盛頓州眾議員史密斯（Adam Smith）透露，他將率領一個跨黨派代表團，於本月稍晚赴中國正式訪問。這也將是自2019年以來，美眾議院議員首次官方訪中。

綜合美媒報導，史密斯曾任眾議院軍事委員會主席。他表示，眾議院軍事委員會的民主共和兩黨成員都會參加本次訪中，但委員會主席、共和黨眾議員羅傑斯（Mike Rogers）不會隨團。

此次訪問正值美中關係因關稅、科技、網路安全，以及台灣和香港相關政策等議題持續緊張之際；上週（3日）中共舉辦閱兵，俄羅斯總統普廷和北韓領導人金正恩同台亮相更讓美國總統川普不滿。在此背景下，美國議會跨黨派代表團訪中計劃尤引人關注，對此，史密夫說，這次訪問時機並無特殊含義，「相反，我認為這類對話應該更頻繁進行。」

史密夫並稱，「與中國對話並不等於認同他們所做的一切。中國是一個幅員廣且強大的國家，我們也是。我認為我們需要討論這些問題。」被問及代表團是否會與中國國家主席習近平會面時，史密斯表示：「我們已經提出申請，但目前還不確定。」

