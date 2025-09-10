法國新總理出爐！ 馬克宏火速任命「親密盟友」39歲防長勒克努

為化解政治危機，馬克宏任命任內「第7位總理」勒克努。（法新社資料照）

2025/09/10 11:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，在總理白胡（Francois Bayrou）8日遭國會罷黜、引爆政治危機後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日火速任命其親密盟友、現年39歲的國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）為新任總理，試圖為這場日益加深的危機尋求解方。

在選擇勒克努，而非尋求與其他政黨合作共組聯合政府後，馬克宏等於是選擇了一位最忠誠、也最能貫徹其意志的親信，來掌管這個燙手山芋。勒克努將是馬克宏自2017年上任以來的第七位總理。總統府艾麗榭宮（Elysee）表示，馬克宏已責成新總理「與國會各政治力量進行磋商」，以期能通過備受爭議的緊縮預算案，並為未來數月的決策尋求共識。

此次內閣危機，源於前總理白胡為打破其高達近440億歐元的緊縮預算案僵局，而出人意料地發動信任投票。然而，這場政治豪賭最終以慘敗收場，國民議會以364票對194票的懸殊差距，推翻了其政府，使僅在位9個月的白胡，成為繼去年底僅任職3個月就被罷黜的巴尼耶（Michel Barnier）之後，連續第二位「短命」的法國總理。

對於這項任命，法國各界反應不一。極右派領袖勒班（Marine Le Pen）嘲諷其為「馬克宏主義的最後一擊」。曾覬覦總理大位的左派社會黨，則譴責馬克宏的決定，稱其恐將引發「正當的社會怒火與制度僵局」。

然而，同屬中間偏右的前總理菲力普（Edouard Philippe）則表示看好，稱勒克努具備與其他政黨「討論」並「尋求協議」所需的特質。然而，在社會騷動與罷工浪潮即將來襲的背景下，這位新總理的前路，無疑充滿了嚴峻的挑戰。

