為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    教宗良十四世罕見脫稿！ 重批以色列攻擊卡達「情勢非常嚴重」

    在以色列攻擊卡達引發全球譴責後，天主教會教宗良十四世（Pope Leo XIV）罕見地打破慣例，親自對此發表了措辭異常強硬的關切。（路透資料照）

    在以色列攻擊卡達引發全球譴責後，天主教會教宗良十四世（Pope Leo XIV）罕見地打破慣例，親自對此發表了措辭異常強硬的關切。（路透資料照）

    2025/09/10 10:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在以色列9日攻擊卡達，並引發全球外交風暴後，根據《路透》報導，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）也罕見地打破其一向謹言慎行的慣例，親自對記者發表了措辭異常強硬的關切，連續兩次警告，中東的局勢已變得「非常嚴重」。

    報導指出，這位以風格沉穩著稱、通常會嚴格堅守梵蒂岡審慎外交語言的教宗，9日在其位於岡道夫堡（Castel Gandolfo）的夏宮外，罕見地對記者發表了即席談話。他直言：「現在有一些非常嚴重的消息：以色列攻擊了在卡達的一些哈瑪斯領導人。」教宗接著說：「整個情勢非常嚴重。我們不知道事情會如何發展。這真的非常嚴重。」

    《路透》分析，這位首位美國籍的教宗，其外交風格比其前任方濟各（Pope Francis）更為內斂低調，此次「脫稿」發言，凸顯了他對當前局勢的極度憂慮。事實上，教宗近來已逐漸加強對以色列在加薩軍事行動的批評力道。就在上週，他才剛在梵蒂岡會晤了以色列總統赫佐格（Isaac Herzog），梵蒂岡在會後表示，教宗對「加薩的悲慘局勢」向赫佐格表達了哀痛。

    在對記者發表談話時，教宗再度呼籲，「我們必須持續為和平努力不懈。」他也透露，自己曾試圖致電加薩唯一的天主教堂神父羅馬內利（Rev. Gabriel Romanelli），以表達對當地教友處境的關切。羅馬內利神父過去經常與前任教宗方濟各通話。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播