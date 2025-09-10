教宗良十四世罕見脫稿！ 重批以色列攻擊卡達「情勢非常嚴重」

在以色列攻擊卡達引發全球譴責後，天主教會教宗良十四世（Pope Leo XIV）罕見地打破慣例，親自對此發表了措辭異常強硬的關切。（路透資料照）

2025/09/10 10:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕在以色列9日攻擊卡達，並引發全球外交風暴後，根據《路透》報導，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）也罕見地打破其一向謹言慎行的慣例，親自對記者發表了措辭異常強硬的關切，連續兩次警告，中東的局勢已變得「非常嚴重」。

報導指出，這位以風格沉穩著稱、通常會嚴格堅守梵蒂岡審慎外交語言的教宗，9日在其位於岡道夫堡（Castel Gandolfo）的夏宮外，罕見地對記者發表了即席談話。他直言：「現在有一些非常嚴重的消息：以色列攻擊了在卡達的一些哈瑪斯領導人。」教宗接著說：「整個情勢非常嚴重。我們不知道事情會如何發展。這真的非常嚴重。」

請繼續往下閱讀...

《路透》分析，這位首位美國籍的教宗，其外交風格比其前任方濟各（Pope Francis）更為內斂低調，此次「脫稿」發言，凸顯了他對當前局勢的極度憂慮。事實上，教宗近來已逐漸加強對以色列在加薩軍事行動的批評力道。就在上週，他才剛在梵蒂岡會晤了以色列總統赫佐格（Isaac Herzog），梵蒂岡在會後表示，教宗對「加薩的悲慘局勢」向赫佐格表達了哀痛。

在對記者發表談話時，教宗再度呼籲，「我們必須持續為和平努力不懈。」他也透露，自己曾試圖致電加薩唯一的天主教堂神父羅馬內利（Rev. Gabriel Romanelli），以表達對當地教友處境的關切。羅馬內利神父過去經常與前任教宗方濟各通話。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法