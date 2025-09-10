死亡機場！ 南韓15座機場9/19起總罷工 恐衝擊中秋連假航班

南韓仁川國際機場。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「全國機場勞工聯合會」昨（9日）宣布，將自9月19日起發動總罷工，時間將橫跨中秋連假，可能影響仁川、金浦等全國15座主要機場的營運，並出現航班延誤甚至取消的狀況。這也是兩大機場工會首度聯手行動，預估參與人數達1.5萬人，佔總人力逾六成，規模相當龐大。

綜合韓媒報導，餐與這次罷工的工會成員多屬於機場子公司，主要負責跑道維護、航廈管理、消防與電力設施等關鍵業務。工會指出，仁川機場今年已發生多起工安事故，包括腦溢血、夜班期間墜樓及1名20多歲年輕勞工猝死等，凸顯過勞問題嚴重。

仁川機場地區事務所所長蘇亨恩批評，正式員工早在2007年已實行「四班兩輪」制，但子公司員工仍被迫連續上夜班，形同歧視，並痛斥仁川機場正從世界頂級機場淪為工人接連喪命的「死亡機場」。

工會此次提出三大訴求：一、改善仁川機場輪班制度，降低過勞風險；二、補充人力，以避免工傷與健康問題；三、全面調整子公司員工待遇。工會強調，相關承諾早在2022年與2024年的罷工協議中已有定案，但至今未獲落實，因此不得不再度罷工。

工會同時警告，若參與率逾六成，屆時恐造成航班取消等狀況。即便如此，仁川機場方面則回應，即使發生罷工，仍依法需維持基本人力，強調旅客不會面臨航班停飛等重大不便。

