    首頁　>　國際

    示威者縱火燒死前第一夫人！ 尼泊爾總理、總統辭職仍難息眾怒

    尼泊爾反貪腐示威失控，示威者在首都加德滿都的政府總部「獅子宮」（Singha Durbar）前縱火，並將甫辭職的總理奧利（KP Sharma Oli）的肖像扔入火中洩憤。（美聯社）

    尼泊爾反貪腐示威失控，示威者在首都加德滿都的政府總部「獅子宮」（Singha Durbar）前縱火，並將甫辭職的總理奧利（KP Sharma Oli）的肖像扔入火中洩憤。（美聯社）

    2025/09/10 09:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《鏡報》報導，在尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）以及總統鮑德爾（Ram Chandra Poudel）9日因全國性反貪腐示威而被迫先後辭職後，街頭的抗議行動非但沒有平息，反而進一步失控，並釀成新的悲劇。

    報導證實，尼泊爾前總理卡納爾（Jhalanath Khanal）的妻子、前第一夫人拉雅拉克希米·奇特拉卡爾（Rajyalaxmi Chitrakar），在他們位於首都加德滿都的住宅，遭抗議者縱火後，因受困火場，送醫後傷重不治身亡。

    這場最初因「社媒禁令」點燃、並迅速演變為反對「政二代」（nepo kids）特權與政府腐敗的「Z世代革命」，在9日全面升級為暴力衝突。《BBC》的畫面顯示，首都加德滿都上空濃煙滾滾。示威者不僅縱火焚燒了多名現任與前任官員的住宅，數百名抗議者更成功闖入了國會大廈，並在建築物周圍點燃火焰、高唱口號。

    政治海嘯來襲 總理、總統雙雙辭職

    面對持續失控的局面，總理奧利在9日下午發表聲明，宣布辭職，以「為當前危機的憲政解決方案鋪路」。然而此舉仍未能平息民憤，數萬名示威者持續佔據街頭、癱瘓交通，迫使軍方出動直升機撤離部分內閣部長。最終，連作為國家元首的總統鮑德爾，也宣布請辭，使國家陷入權力真空。

    在過去數日的警民衝突中，已至少造成22人死亡，數百人受傷。1名遭實彈擊中的22歲大學生，在醫院告訴記者：「我們當時在進行和平抗議。他們一開始對我們發射催淚瓦斯，我們則試圖頂回去。突然間，我就中槍了。」

    總統鮑德爾在請辭前，最後一次公開呼籲示威者，應透過對話尋求和平解決方案，避免情勢進一步惡化。

