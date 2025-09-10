為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓77週年國慶 金正恩重申擁核決心

    北韓領導人金正恩9日出席紀念建政77週年升旗儀式和中央宣誓大會並致辭。（法新社）

    北韓領導人金正恩9日出席紀念建政77週年升旗儀式和中央宣誓大會並致辭。（法新社）

    2025/09/10 10:51

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）報導，北韓國務委員會委員長金正恩9日出席紀念建政77週年升旗儀式和中央宣誓大會並致辭，重申將進一步鞏固北韓「擁核國」地位。

    《韓聯社》報導，金正恩9日首先表示，「向遠在異域參加海外軍事作戰的我軍將領、軍官和士兵致以誠摯的敬禮」。

    金正恩接著指出，「鋻於我國如今攀升至非同尋常的地位，我們引以為傲地總結過去77年的強國建設偉業。目前任何人和手段都不能威脅北韓的絕對地位和安全，我們用雙手開啟的繁榮時代洪流是任何力量都無法逆轉的」。

    《韓聯社》分析，金正恩提及的所謂「非同尋常地位」或指「擁核國」地位，他9日亦強調北韓絕不放棄該地位的決心。

    每年9月9日是北韓建政紀念日（九九節），金正恩當天與政治局常委等勞動黨政高層一同出席升旗儀式和中央宣誓大會。

    活動結束後，北韓內閣總理樸泰成、最高人民會議常委會委員長崔龍海、勞動黨中央委員會書記趙甬元等幹部參謁錦繡山太陽宮，唯金正恩缺席。

    中國國家主席習近平及委內瑞拉、巴勒斯坦、蒙古國、瑞典領導人近日紛紛向金正恩致電，祝賀北韓建政77週年。

    北韓領導人金正恩9日出席紀念建政77週年升旗儀式和中央宣誓大會並致辭。（法新社）

    北韓領導人金正恩9日出席紀念建政77週年升旗儀式和中央宣誓大會並致辭。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播