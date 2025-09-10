北韓77週年國慶 金正恩重申擁核決心

北韓領導人金正恩9日出席紀念建政77週年升旗儀式和中央宣誓大會並致辭。（法新社）

2025/09/10 10:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）報導，北韓國務委員會委員長金正恩9日出席紀念建政77週年升旗儀式和中央宣誓大會並致辭，重申將進一步鞏固北韓「擁核國」地位。

《韓聯社》報導，金正恩9日首先表示，「向遠在異域參加海外軍事作戰的我軍將領、軍官和士兵致以誠摯的敬禮」。

請繼續往下閱讀...

金正恩接著指出，「鋻於我國如今攀升至非同尋常的地位，我們引以為傲地總結過去77年的強國建設偉業。目前任何人和手段都不能威脅北韓的絕對地位和安全，我們用雙手開啟的繁榮時代洪流是任何力量都無法逆轉的」。

《韓聯社》分析，金正恩提及的所謂「非同尋常地位」或指「擁核國」地位，他9日亦強調北韓絕不放棄該地位的決心。

每年9月9日是北韓建政紀念日（九九節），金正恩當天與政治局常委等勞動黨政高層一同出席升旗儀式和中央宣誓大會。

活動結束後，北韓內閣總理樸泰成、最高人民會議常委會委員長崔龍海、勞動黨中央委員會書記趙甬元等幹部參謁錦繡山太陽宮，唯金正恩缺席。

中國國家主席習近平及委內瑞拉、巴勒斯坦、蒙古國、瑞典領導人近日紛紛向金正恩致電，祝賀北韓建政77週年。

北韓領導人金正恩9日出席紀念建政77週年升旗儀式和中央宣誓大會並致辭。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法