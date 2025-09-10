加州州長猛批川普 稱該州面臨無能且惡意的聯邦政府

美國加州州長紐松9日抨擊總統川普及其政策為加州帶來混亂。圖為紐松。（美聯社）

2025/09/10 09:59

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國加州州長紐松（Gavin Newsom）9日發表州情咨文，抨擊總統川普及其政策為加州帶來的混亂，稱加州面臨無能且惡意的聯邦政府。值得注意的是，紐松雖批評川普但未直接點名。

根據美聯社報導，紐松9日將該信交給州議會，而不是公開發表。紐松在信中表示，加州政府為捍衛其珍視的價值觀和維護其為加州建立的經濟和社會基礎而戰，這場戰鬥已進行了9個月。

紐松指出，現在加州面臨1個建立在無能、無知和惡意上的聯邦政府，一個試圖扼殺獨立思考的政府。

川普政府在加州執行過各種舉動，諸如強硬移民策略、部署國民警衛隊及海軍陸戰隊、削減該州長期擱置的高鐵項目資金、撤銷該州全國首例禁止銷售新型燃氣汽車規定等。

對此加州的回應是指控川普政府41次。紐松強調，若有人認為加州會在猛烈攻擊面前畏縮不前那就錯了。

另外該信還概述紐松所稱的加州成就，例如今年稍早洛杉磯發生毀滅性野火後，加州展開堅韌且迅速的復原行動，和加州在科技、綠能及教育方面的其他進展等。

