    首頁　>　國際

    以色列空襲卡達引爆全球圍剿！ 英、法、聯合國罕見同聲譴責

    聯合國秘書長古特瑞斯痛批，以色列的攻擊，是對卡達主權與領土完整的「公然違犯」，並破壞了旨在達成停火的努力。（路透資料照）

    聯合國秘書長古特瑞斯痛批，以色列的攻擊，是對卡達主權與領土完整的「公然違犯」，並破壞了旨在達成停火的努力。（路透資料照）

    2025/09/10 09:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列9日在哈瑪斯（Hamas）位於卡達首都杜哈的政治總部發動攻擊後，此一軍事行動已引爆一場全球性的外交譴責風暴。令人矚目的是，除了聯合國與阿拉伯世界的一致痛批外，就連以色列在西方的核心盟友——英國與法國，也罕見地發表了措辭極其強硬的公開譴責。

    根據英國《衛報》報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）9日與卡達元首通話後，發表聲明譴責以色列的攻擊，稱其侵犯了卡達主權，並可能導致「區域局勢進一步升級」。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的態度則更為決絕，他發表聲明直言，以色列此次的空襲，「在任何情況下，無論有何理由，都是不可接受的。」

    聯合國與阿拉伯世界齊聲譴責

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也痛批，以色列的攻擊，是對卡達主權與領土完整的「公然違犯」，並破壞了旨在達成停火的努力。埃及、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國（UAE）等主要阿拉伯國家，更紛紛發表聲明，齊聲譴責以色列的「野蠻攻擊」與「犯罪行為」，並警告此舉將對區域安全穩定，造成極其危險的後果。

    面對全球排山倒海的譴責聲浪，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）仍堅持，此次行動是「完全獨立的以色列行動」，並一肩扛起責任，稱「以色列發起、以色列執行、以色列負起全責。」然而，報導指出，這場被哈瑪斯宣稱「失敗」的斬首行動，已成功讓以色列在國際舞台上，陷入了空前的外交孤立。

