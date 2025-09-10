為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    經濟持續疲軟！路透民調：川普支持率42％

    根據路透/益普索週二結束的民調，美國總統川普近期的支持率為42%。（路透資料照）

    根據路透/益普索週二結束的民調，美國總統川普近期的支持率為42%。（路透資料照）

    2025/09/10 09:15

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕路透/益普索（Reuters/Ipsos）美國時間週二（9日）結束的民調顯示，美國總統川普（Donald Trump）在處理犯罪與移民議題取得較高評價，經濟議題則不盡理想，近期支持率為42%。

    《路透》報導，這項為期5天、針對全美1084名成年人實施的民調也顯示，56%的受訪者不認可川普的表現。

    相較於先前路透/益普索的調查，包括8月22日至24日實施的前次民調，本次民調在方法上略有調整。不再提供受訪者「不確定」選項，來評價是否認可川普的整體施政表現。前次調查中，40%的受訪者認同川普的表現；54%則表示不認同。

    本次最新民調中，受訪者仍可選擇不作答。《路透》分析，這項改變預期不會對結果造成顯著影響。整體誤差約正負3個百分點。

    約有43%的受訪者認可川普處理犯罪議題的表現，42%則認為他在移民議題上做得不錯，與前一次民調的結果大致相同。

    川普近週派遣聯邦探員與士兵進駐由民主黨執政的洛杉磯（Los Angeles）和華盛頓特區（Washington, D.C），打擊非法移民。川普並接管了首都的執法權，無視近年華盛頓特區整體犯罪率下降，引發該市民主黨籍領袖和抗議者批評。

    美國時間週一（8日），川普政府在芝加哥（Chicago）及伊利諾州（Illinois）其他地區展開一項名為「中途閃擊行動」（Operation Midway Blitz）的移民執法行動。對此民主黨籍伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）強調，他事前完全不知情。

    川普在處理經濟議題上的評價相對較差，僅36%的美國公民肯定他的經濟管理能力，且只有30%支持他針對美國家庭生活成本的處理方式。

    美國就業市場日趨不穩，週二發布的報告顯示，截至今年3月的1年中，美國經濟創造的就業機會可能比原先估計的少了91萬1000個。這顯示早在川普重返白宮並開始提高進口關稅之前，就業成長就已陷入停滯。

