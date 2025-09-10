哈瑪斯嗆以色列「暗殺失敗」！白宮表遺憾：攻擊卡達無助推進目標

監視器畫面捕捉到以色列攻擊哈瑪斯位於卡達首都杜哈總部的瞬間，遠處建築物冒出濃濃黑煙。（法新社）

2025/09/10 08:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕在以色列9日史無前例地對哈瑪斯（Hamas）位於卡達首都杜哈的政治總部發動攻擊後，哈瑪斯方面隨即發表聲明，宣稱其高層領導團隊已成功躲過此次攻擊，以色列精心策劃的「境外斬首」行動以失敗告終。與此同時，美國白宮也罕見地對其親密盟友的此次行動，表達了「遺憾」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，哈瑪斯在聲明中，證實了此次攻擊的目標，確實是其正在當地進行停火談判的高層領導團隊。聲明寫道：「我們申明，敵人暗殺我們談判代表團兄弟們的企圖，已經失敗了。」哈瑪斯證實，有五名較低階的成員，以及一名卡達的內部安全部隊成員，在攻擊中喪生，但包含首席談判代表哈亞（Khalil Al-Hayya）在內的整個高層領導團隊，皆安然無恙。

請繼續往下閱讀...

此次攻擊，也引發了以色列與其最重要盟友美國之間的罕見分歧。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在記者會上宣讀總統川普的聲明，稱美方對攻擊發生的地點「感到遺憾」（feels badly），並直言「單方面在卡達，這個主權國家，也是美國親密盟友的境內進行轟炸，無助於推進以色列或美國的目標。」

一名美國官員向ABC News聞透露，以色列在攻擊前，曾向美軍發出一個模糊的通知，但並未提供地點或其他具體細節，導致美方也措手不及。李威特證實，川普在事後已與以色列總理納坦雅胡通話，並明確表達了其觀點。川普更向卡達方面承諾，「這種事不會再在他們的土地上發生。」儘管如此，以色列總理納坦雅胡仍發表聲明，一肩扛起責任，稱此次行動是「完全獨立的以色列行動」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法