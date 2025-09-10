為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈瑪斯證實以軍空襲卡達釀5死 稱「巨頭」均無恙

    哈瑪斯證實其成員有5人在以軍襲擊下死亡，但談判代表與高層並未被殺害。（路透）

    哈瑪斯證實其成員有5人在以軍襲擊下死亡，但談判代表與高層並未被殺害。（路透）

    2025/09/10 07:54

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列9日空襲哈瑪斯（Hamas）位於卡達首都杜哈的政治總部，引發國際震驚，以軍鎖定哈瑪斯政治領袖，試圖「團滅」哈瑪斯高層。不過哈瑪斯指出，以軍攻擊造成5人死亡，但哈瑪斯高層與談判代表團並沒有被殺害。哈瑪斯和卡達方面也都證實，有一名卡達安保人員在攻擊中喪生。

    綜合外媒報導，哈瑪斯在聲明中證實該組織有5名成員命喪以軍空襲，但以軍未能暗殺談判代表團成員。哈瑪斯指出，以軍此次攻擊的主要目標之一是首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya），但他並沒有被列入罹難者名單中，反倒是哈亞的兒子和哈亞的辦公室主任在攻擊中喪生。

    此外，哈瑪斯和卡達均表示，一名卡達安全人員在攻擊中喪生，哈瑪斯認為，美國政府應承擔共同責任。卡達內政部在一份聲明中指出，在攻擊當下，一名在現場執勤的安保部隊人員死亡，另有多人受傷。

    哈瑪斯政治局成員辛迪（Suhail al-Hindi）向《半島電視台》透露，哈瑪斯的政治局高層領導人在以色列的攻擊中倖存。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播