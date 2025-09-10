哈瑪斯證實以軍空襲卡達釀5死 稱「巨頭」均無恙

哈瑪斯證實其成員有5人在以軍襲擊下死亡，但談判代表與高層並未被殺害。（路透）

2025/09/10 07:54

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列9日空襲哈瑪斯（Hamas）位於卡達首都杜哈的政治總部，引發國際震驚，以軍鎖定哈瑪斯政治領袖，試圖「團滅」哈瑪斯高層。不過哈瑪斯指出，以軍攻擊造成5人死亡，但哈瑪斯高層與談判代表團並沒有被殺害。哈瑪斯和卡達方面也都證實，有一名卡達安保人員在攻擊中喪生。

綜合外媒報導，哈瑪斯在聲明中證實該組織有5名成員命喪以軍空襲，但以軍未能暗殺談判代表團成員。哈瑪斯指出，以軍此次攻擊的主要目標之一是首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya），但他並沒有被列入罹難者名單中，反倒是哈亞的兒子和哈亞的辦公室主任在攻擊中喪生。

此外，哈瑪斯和卡達均表示，一名卡達安全人員在攻擊中喪生，哈瑪斯認為，美國政府應承擔共同責任。卡達內政部在一份聲明中指出，在攻擊當下，一名在現場執勤的安保部隊人員死亡，另有多人受傷。

哈瑪斯政治局成員辛迪（Suhail al-Hindi）向《半島電視台》透露，哈瑪斯的政治局高層領導人在以色列的攻擊中倖存。

