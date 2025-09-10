無視民調！法總統馬克宏任命防長勒克努為新總理

法國總統馬克宏（右）週二任命國防部長勒克努（左）為新總理。（法新社資料照）

2025/09/10 08:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當地時間週二（9日）任命其忠實支持者、法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）為總理，打破了外界對其可能考慮中間偏左人選的預期。

《路透》報導，選擇39歲的勒克努表明馬克宏決心組建少數派政府，不會放棄他的親商改革，改革內容包括削減企業和富人稅收，並提高退休年齡。自2024年馬克宏冒險提前國會選舉，導致國會嚴重分裂以來，法國政局一直處於動盪之中。

然而，馬克宏辦公室表示，總統已要求勒克努與國會所有政治力量舉行會談，在任命內閣之前，就預算案和其他政策達成妥協，這在法國政壇並不常見。

勒克努週二在社群媒體X的貼文中表示：「共和國總統委託我組建一個方向明確的政府，捍衛我們的獨立和權力，服務法國人民，維護政治和體制穩定。我感謝他任命我為總理，這是對我的信任。」

勒克努將成為馬克宏連任後任命的第5任總理。前任總理白胡（Francois Bayrou）強調必須採取艱難的改革措施，當地時間週一（8日）卻未能挺過國會的信任投票，被迫下台。

法國國會正分裂為3個意識形態對立的陣營。《路透》分析，在民調顯示選民對法國政治失去信心之際，極不受歡迎的馬克宏仍選擇任命其忠實支持者，可能顯得不合時宜，進一步激起民眾不滿。

極左翼政黨「不屈法國」（France Unbowed）已表示將對勒克努提出倒閣；但在極右翼政黨「國民聯盟」（National Rally）表態「暫時」願意與勒克努就預算問題進行合作後，倒閣似乎不太可能成功。

