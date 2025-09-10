以軍單方面轟炸卡達境內　白宮：不利推進以美目標

2025/09/10 04:15

〔中央社〕以色列軍方對人在卡達首都杜哈的哈瑪斯高階領袖實施暗殺。白宮今天對此表示，川普政府在以軍攻擊哈瑪斯前，獲得美軍通知；單方面在卡達境內進行轟炸並不能推進以色列或美國目標，但消滅哈瑪斯是值得追求之事。

外電報導，耶路撒冷發生槍擊案造成6人喪生，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）旗下武裝團體今天宣稱犯案。同日，以軍宣布對人在卡達首都杜哈（Doha）的哈瑪斯高階領袖實施暗殺。

請繼續往下閱讀...

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會被問及此事表示，在以色列準備攻擊哈瑪斯前，川普政府獲美軍通知這項消息。卡達是主權國家也是美國親密盟友，致力與美國共同推動和平；單方面在卡達境內進行轟炸，並不能推進以色列或美國的目標，不過，消滅哈瑪斯是值得追求的目標。

李威特指出，美國總統川普（Donald Trump）獲知後，立即指示他的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）通知卡達即將發生的攻擊；川普對這起攻擊發生的地點感到遺憾。

她表示，川普希望所有遭扣押在加薩的人質及罹難者遺體能獲釋，並盼這場戰爭立即結束。

李威特還說，川普在以軍發動攻擊後，和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，尼坦雅胡向他表示，希望盡快達成和平。川普則認為，這起不幸事件也許能成為和平契機。

李威特說道，川普也和卡達領導人通話並保證，類似事件不會再發生於卡達境內。

尼坦雅胡的辦公室表示，以色列針對哈瑪斯領導人的襲擊是一場「完全獨立」的行動，「由以色列發起，以色列實施，以色列負全責」。卡達外交部發言人則說，這場攻擊「公然違反所有國際法和規範，並對卡達公民及卡達居民的安全構成嚴重威脅」。

李威特指出，川普希望美國在該地區的盟友、朋友，包括卡達和以色列，都一致追求和平，他正與該地區的所有盟友合作推動此事。

以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯持續交戰近2年，川普政府致力推動以哈停火。外電報導，川普本週稍早向哈瑪斯發出「最後警告」，要求他們接受從加薩釋放人質的協議後，哈瑪斯表態願談判。（編輯：洪(啟)原）1140910

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法