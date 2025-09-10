以色列空襲卡達首都杜哈　英法德譴責

2025/09/10 03:54

〔中央社〕英國、法國和德國今天譴責以色列針對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖在杜哈發動的空襲，此舉也招致以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）間接的回應。

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，這次攻擊侵犯卡達主權，並可能導致這個動盪地區局勢「進一步升級」。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則強調，無論原因為何，這樣的行為都是「令人無法接受的」。

施凱爾在社群平台X上表示：「我譴責以色列對杜哈的攻擊…當務之急必須是立即停火、釋放人質，並向加薩提供大量援助。這才是通往持久和平的唯一解決方案。」

馬克宏也在同一平台批評這次攻擊，並表示「絕不能讓戰火在該地區蔓延」。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）在聲明中表示：「以色列對杜哈的攻擊不僅侵犯了卡達領土主權，也危及我們所有確保人質獲釋的努力。這次的攻擊是不可接受的。」

這是以色列首次對卡達首都杜哈發動空襲。卡達內政部表示，一名國內安全部隊成員喪生。

與此同時，哈瑪斯一名官員告訴半島電視台（Al Jazeera），哈瑪斯首席談判代表的兒子在此次事件中喪生，但高層領導人倖免於難。

面對歐洲各國的譴責，尼坦雅胡則回擊說，批評者忘記了哈瑪斯在2023年10月對以色列發動的致命攻擊。

他說：「全世界許多國家，包括許多民主國家的政府，竟都可恥地忘記了10月7日。但我不會忘記，以色列也永遠不會忘記。」（編譯：陳昱婷）1140910

