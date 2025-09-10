助紂為虐！美聯社：中國藉助美國科技打造數位牢籠 大規模侵犯人權

2024年7月，江蘇農民楊國良（右）與女兒（中）搭乘火車前往北京就醫時，被便衣警察跟監。（美聯社）

2025/09/10 00:06

〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國各地，有數以萬計的弱勢民眾被貼上「麻煩製造者」標籤，受困於中國政府打造的「數位牢籠」（Digital Cage），在這套世界最大規模的數位監控機制下，他們不僅無法離開所屬省分，有時甚至不能離開住家，而這套機制的技術多半來自美國。

美聯社9日發表長篇調查報導，指出過去25年來，美國科技公司在很大程度上協助中國設計及打造國家監控系統，這些企業在造成人權侵害上扮演的角色，遠遠大於外界原本所知。

請繼續往下閱讀...

報導舉例，江蘇省農民楊國良（Yang Guoliang）一家人，為了阻止地方官員強徵他們的1畝半土地，過去幾年來曾多達20次試圖前往北京上訪，但總有蒙面男子在他們出發前現身攔截。他們的住家被10多具攝影機圍繞監視，他們的火車票、飯店訂房、購物、簡訊和通話內容等資訊，全都逃不過中國政府的監控。

甚至連楊國良遭警方以磚塊毆打後，渾身是血地躺在醫院病床上時，身旁的點滴架頂端也掛著1台攝影機，記錄他的動態。

對楊家而言，這類監控早已不是新鮮事。他們受制於一套錯綜複雜的監控網，一舉一動不僅受到監視，甚至還能被預測，而這套網絡正是建構在美國科技之上，即所謂的「預測性警務」（predictive policing）技術，藉由蒐集及分析大量資料，來預防犯罪、抗議活動或恐怖攻擊。

去年，楊國良的妻子和小女兒遭到逮捕，現因觸犯「擾亂國家機關工作秩序罪」面臨受審，最高可處10年徒刑。

報導指出，儘管美國國會和媒體已一再警告，美國科技業者向中國警方、政府和監視系統公司出售的科技，被用來鎮壓異議、迫害宗教團體、打擊少數民族，但他們仍捨不得放棄這些價值數以10億計美元的生意。

美聯社查證過數千頁由「吹哨者」攜出中國的政府藍圖機密文件，中國國防承包商「華迪」（Huadi）與美商國際商業機器公司（IBM），合作設計警務系統「金盾工程」（Golden Shield），讓當局得以監控網路、鎮壓「恐怖分子」、法輪功成員，甚至被視為帶來麻煩的農村居民。

戴爾（Dell）2019年也曾與1家中國監視系統公司，共同宣傳1款具有「全種族識別」功能的「軍規級」人工智慧（AI）筆記型電腦。美國生技大廠「賽默飛世爾科技」（Thermo Fisher Scientific）更聲稱，賣給中國警方的DNA檢測套件「專為中國人口設計」，包括「維吾爾族和藏族等少數民族」。

報導指出，2019年起，由於中國政府在新疆迫害人權引發抨擊和制裁，美國科技大量流入中國的情況明顯趨緩，但此前的技術輸出已為中國國家監控機制奠定基礎，讓中國企業能據此進一步發展相關能力，甚至「青出於藍」取而代之。時至今日，美國向中國出售的科技最終會產生哪些後果，仍令人擔憂。

2024年3月，楊國良遭警方以磚塊毆打，躺在常州市的醫院病床。（美聯社）

楊國良遭警方毆打後躺在醫院吊點滴，警方還在點滴架頂端安裝攝影機，記錄他的動態。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法