斬首行動？以媒：哈瑪斯4大領導人卡達開會時 飛彈來襲

以色列媒體報導，在9日針對哈瑪斯杜哈總部的攻擊中，多名高層領導人當時正齊聚一堂。圖由左至右，分別為據信在攻擊目標之列的哈瑪斯西岸首腦賈巴林、協商會議主席達爾維什，以及海外領導人馬夏爾。（法新社資料照）

2025/09/09 23:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕在以色列9日攻擊哈瑪斯（Hamas）位於卡達首都杜哈的政治總部後，《以色列時報》（The Times of Israel）引述阿拉伯媒體報導，驚爆此次攻擊目標，可能不僅是單一高層，而是哈瑪斯整個流亡的領導團隊。報導指，攻擊發生時，包含了加薩地區首領、西岸地區首腦在內的四名最高級別領導人，「全都身處」同一棟被擊中的建築物內。

根據該報導，據信在攻擊當下，正齊聚於哈瑪斯杜哈總部的領導人，包括：哈瑪斯在加薩的領導人兼首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）、哈瑪斯在約旦河西岸的領導人賈巴林（Zaher Jabarin）、哈瑪斯協商會議（Shura Council）主席達爾維什（Muhammad Darwish），以及哈瑪斯海外領導人、資深大老馬夏爾（Khaled Mashaal）。

請繼續往下閱讀...

此一情資顯示，以色列此次的攻擊，可能是一次旨在將哈瑪斯流亡領導層「一網打盡」的、精心策劃的斬首行動。

生死狀況不明 尚待官方證實

馬夏爾是以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）的長期目標，曾在1997年於約旦遭下毒暗殺，但最終暗殺行動失敗。

然而，《以色列時報》也謹慎地指出，儘管阿拉伯媒體的報導甚囂塵上，但截至目前，關於哈瑪斯高層齊聚一堂並遭攻擊的說法，尚未獲得任何官方證實，這四名領導人的具體生死狀況也仍然不明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法