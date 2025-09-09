以媒驚爆：川普批准以色列攻擊卡達！目標含哈瑪斯大老馬夏爾

以色列高階官員向媒體透露， 攻擊卡達行動獲美國總統川普放行。（美聯社資料照）

2025/09/09 23:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕在以色列9日史無前例地攻擊了哈瑪斯（Hamas）位於卡達首都杜哈的政治總部後，以色列媒體驚爆，此次極具爭議的「境外斬首」行動，據稱已獲得美國總統川普的批准。報導更指認，攻擊目標包含了以色列情報機構曾在28年前試圖暗殺卻未達成目標的哈瑪斯資深領導人。

以國官員：川普開了綠燈

根據以色列第12頻道電視台（Channel 12）引述一名以色列高階官員的說法，美國總統川普為此次在卡達的攻擊，「開了綠燈」。此一說法，若經證實，將意味著此次攻擊是美、以聯手策劃的行動，也解釋了為何以色列敢於對長期扮演「中立調停者」角色的卡達，發動直接攻擊。

請繼續往下閱讀...

對此，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則發表聲明，一肩扛起責任，稱：「以色列發起、以色列執行、以色列負起全責。」

鎖定28年前暗殺未遂目標

該報導進一步指出，此次攻擊的目標，包含了哈瑪斯資深領導人馬夏爾（Khaled Mashaal）。以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）曾在1997年，於約旦對馬夏爾進行下毒暗殺，但最終以失敗告終，並引發了外交危機。此次將其再度列為目標，無疑帶有濃厚的歷史復仇意味。

攻擊時機直衝停火談判

一名埃及官員更向《美聯社》透露，此次攻擊的時機點極其敏感，因為哈瑪斯官員當時正預計在遇襲的地點，開會討論由美國斡旋的最新停火提案。此舉引發外界揣測，攻擊的目的可能不僅是為了斬首，更是為了徹底摧毀任何和平談判的可能性。攻擊發生後，美國駐卡達大使館已對其設施，發布了「就地避難」的命令，並建議美國公民尋求掩護。

以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）曾在1997年，於約旦對哈瑪斯資深領導人馬夏爾（見圖）進行下毒暗殺，但最終以失敗告終。（美聯社資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法