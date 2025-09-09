菲律賓防長警告：中國觀察國際社會對烏戰態度 以決定下一步行動

菲律賓國防部長鐵歐多洛警告，中國正在觀察國際社會對烏克蘭戰爭的態度，以決定在東南亞或東北亞地區的下一步行動。（歐新社）

2025/09/09 22:55

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）警告，中國正在觀察國際社會對烏克蘭戰爭的態度，以決定在東南亞或東北亞地區的下一步行動，遷就或姑息一個更強大的國家，只會讓該國的行為更加肆無忌憚。

鐵歐多洛8日至9日在首爾出席「2025年首爾安全對話」（SDD），以及聯合國盟軍指揮部（UNC）成立75週年紀念日等活動。他9日在座談會上回應媒體提問時指出，烏俄戰爭爆發迄今已3年多，考驗聯合國是否仍具備維持和平的能力與決心，部分強權也將這場衝突視為一種測試。

他說：「例如中國，它可能在想，我若在東南亞這樣做，是否能夠逍遙法外？我若在東北亞這樣做，是否也可以逃避制裁？聯合國最後會像75年前那樣展開行動嗎？」

鐵歐多洛指的是1950年北韓入侵南韓，聯合國授權組成聯軍，協助南韓作戰。菲律賓當年曾派兵參與韓戰，與南韓並肩作戰。

首爾安全對話是由南韓國防部主辦的年度安全會議，今年會議以「克服地緣政治挑戰：攜手實現和平」為主題，來自68個國家、地區及國際機構的1000多人與會，檢視地緣政治競爭和安全局勢。

鐵歐多洛強調，烏克蘭戰爭不僅影響歐洲，也波及包括菲律賓在內的其他國家，包括能源與關鍵物資供應鏈、海外移工安全，烏克蘭戰場甚至可能成為新型致命武器的試驗場。

由於菲律賓和中國在南海爭議海域頻頻爆發對峙衝突，被問到菲中兩國有何溝通管道避免南海擦槍走火時，鐵歐多洛回應，馬尼拉和北京僅透過外交管道維持溝通，但國防部或軍方則沒有，「因為我們看不到開闢此類管道的價值。」

鐵歐多洛指責中國利用菲律賓的民主制度和行動自由，從事危害菲律賓國家安全的行為，包括滲透關鍵基礎設施、社區，並試圖操控輿論。

他指出，南海發生緊張情勢的水域，都位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）內，依據「聯合國海洋法公約」，中國無權在該地區執法，更遑論建造人工島。菲律賓曾試圖與中國合作、協商，但均無效果，如今只能透過加強軍力，並與盟友建立嚇阻態勢，讓外交部能以相對平等的地位處理爭端。

