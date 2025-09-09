日參議員石平挺台遭北京制裁 矢板明夫：中國單純想挽回面子

日本參議元石平因為長期批評中共、力挺台灣遭北京政府制裁。（圖翻攝自石平X）

〔即時新聞／綜合報導〕日本參議員石平本月8日因為批評中共、力挺台灣遭中國制裁，印太戰略智庫執行長矢板明夫9日直言，北京此舉實在沒有什麼意義，單純只是想要挽回一些面子而已。

矢板明夫9日深夜在臉書發文，「中國外交部昨天突然宣布，對新近當選日本參議員的石平，祭出制裁，內容包括禁止他與家人入境中國，並凍結其在中國境內的財產。消息曝光後，引起日本社會的熱議。石平1962年出生於中國四川，北京大學畢業後，到日本留學。後因為支持八九民主運動、被中國當局封殺，沒有辦法返回中國探望家人。後來加入日本籍，並成為了一個批評中共獨裁政權的知名評論家和作家。今年七月，接受了政黨「日本維新會」提名，參選參議院議員並當選，成為了第一個中國出身的日本籍國會議員。」

他接著說：「石平是我的好朋友。我們曾經一起出過好幾本書，五年前在台灣翻譯出版的《曾經以為中國最幸福》就是我們兩個的共著。這本書在香港成為暢銷書之後，被中國列為禁書。石平、靜岡大學教授楊海英和我，過去經常被安排在一起分析中國局勢、批評中國政府，而被日本媒體戲稱『反共三兄弟』。石平早就成為了不受中國政府歡迎的人物，中國這次高調宣布制裁石平，實在沒有什麼意義。或許是因為石平的批評，每次都能夠切中要害，讓中國政府頭痛不已，而想透過對他的制裁，挽回一些面子。」

「石平在X平台發文表示，從《產經新聞》記者那裡得知中國對他進行制裁的消息時，相當驚訝。他說『我在中國連一毛錢的財產都沒有，也完全沒打算前往中國。中國宣稱凍結財產、不發簽證，根本就是鬧劇』。同時也強調，能成為被制裁的對象，反而感到光榮，『這根本等同於中國政府給我頒一枚勳章！』國安會秘書長吳釗燮，在X平台轉發石平的推文，並以日文回應稱『中國政府若對你發怒，正說明你做對了事；若遭中國政府制裁，正是表現優異的證明』。吳釗燮還說，自己也是『被制裁俱樂部』的一員，歡迎石平的加入。」

最後矢板明夫表示，「石平當選國會議員以後，曾經和我聯繫，說近期將會訪問台灣。屆時，我想幫他安排一場演講，請他和台灣的朋友們分享一下被中共制裁的感想。」

