    首頁　>　國際

    中東新風暴：以色列空襲卡達杜哈 鎖定哈瑪斯流亡領袖

    在多起爆炸聲後，卡達首都杜哈街區9日冒出濃煙。（路透）

    在多起爆炸聲後，卡達首都杜哈街區9日冒出濃煙。（路透）

    2025/09/09 22:25

    〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列9日對一直介入調停以色列與哈瑪斯戰事的卡達首都杜哈發動空襲，杜哈市內多處傳出巨大爆炸聲，濃煙直竄天際，現場畫面迅速透過社群媒體傳遍全球。以色列國防軍宣稱，對哈瑪斯高層領導實施「精準打擊」。以國媒體宣稱，此次空襲獲得美國總統川普的默許。

    卡達長期庇護哈瑪斯政治部門的高層領導人。據以國媒體「第12頻道」報導，此次打擊目標包括長期流亡的哈瑪斯資深領袖馬夏艾（Khaled Mashaal），以色列國防軍與國家安全局（Shin Bet）在聯合聲明指出，此次行動由空軍執行，針對的是「多年來領導恐怖組織、直接策劃並執行2023年10月7日大屠殺、持續對以色列發動戰爭」的哈瑪斯高層。以軍強調，行動採用精準導引武器，並採取措施降低對平民的傷害。

    以國媒體指此次行動代號為「Atzeret HaDin」，意為「審判日」，凸顯其對哈瑪斯復仇與清算的決心。

    馬夏艾曾在1997年於約旦首都安曼遭以方暗殺未遂，此後長期在卡達等地活動。以色列高階官員透露，美國總統川普已給予以色列此次越境行動的「綠燈」，顯示華盛頓對這項高風險行動的默許。

    事件發生後，以色列總理納坦雅胡中斷了個人法律聽證會，緊急與軍方高層商議。卡達官方則暫未發表正式聲明，但爆炸地點位於杜哈的卡塔拉文化區，引發國際高度關注。

    卡達長期作為以色列與哈瑪斯之間的關鍵調停者，其首都遭襲，不僅嚴重侵犯主權，更可能徹底癱瘓加薩停火與人質釋放談判。此舉被視為以色列對哈瑪斯海外指揮鏈的「斬首行動」，區域緊張情勢恐進一步升溫。

