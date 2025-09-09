中東戰火擴大！以色列證實：攻擊卡達首都 鎖定哈瑪斯流亡高層

以色列9日證實，已對卡達首都杜哈（Doha）發動攻擊。圖為杜哈市中心在傳出數起爆炸聲後，竄起的滾滾濃煙。（路透）

2025/09/09 21:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，以色列週二（9日）證實，已對長期作為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政治總部的海灣國家卡達，發動了一次攻擊。此舉是史無前例的重大軍事升級，意味著以色列的戰火，已從傳統的中東戰場，首次直接擴及扮演調停角色的卡達首都杜哈（Doha）。

《路透》記者在杜哈市中心聽聞數起爆炸聲，並目擊一處加油站冒出陣陣黑煙。報導指出，該加油站旁，正是一處自加薩衝突以來，便由卡達皇家衛隊（emiri guard）24小時看守的住宅區。一名以色列官員已證實，以色列對在卡達的哈瑪斯領導層發動了攻擊。卡達的半島電視台（Al Jazeera）則引述哈瑪斯消息來源稱，此次攻擊的目標，是哈瑪斯的加薩停火談判代表。

以色列媒體點名「首席談判代表」

以色列媒體引述一名以色列高階官員的說法，指認此次攻擊的目標，包含了哈瑪斯流亡的加薩地區首領、也是該組織的首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）等頂級領導人。此一「境外斬首」行動，無疑將對本已岌岌可危的停火談判，造成毀滅性的打擊。

長期以來，卡達一直在哈瑪斯與以色列之間，扮演著關鍵的調停者角色。對於此次自家首都遭到攻擊，卡達官方發表聲明，嚴厲譴責以色列對哈瑪斯官員的「懦夫」（cowardly）攻擊，並稱其為對國際法的公然違犯。這起事件，標誌著中東的衝突格局，已進入一個更危險、更不可預測的新階段。

