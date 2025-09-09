「國際特赦組織」揭露 巴基斯坦以中國技術監控百萬人

「國際特赦組織」報告揭露，巴基斯坦利用中國技術和西方設備，對該國數百萬人進行監控。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕「國際特赦組織」9日報告揭露，巴基斯坦利用電話竊聽系統，以及中國建造用於審查社群媒體的網路防火牆，對該國數百萬人進行監控。學者憂心，隨著設置監控工具的難度與日俱減，恐進一步擴大對言論自由和隱私權的限制。

報告指出，巴基斯坦的諜報單位透過「合法攔截管理系統」（LIMS），可一次監控400萬支手機；用於追蹤網路流量的「WMS 2.0」則能夠在同一時段，封鎖兩百萬的活躍連線。利用這兩項機制，當局可同步竊聽電話、簡訊並降速、封鎖全國的網站和社群媒體，「大規模監控在社會製造出寒蟬效應，使得民眾因畏懼而無法在網路或線下行使自身權利」。

國際特赦組織所檢視的資料，還有授權協議、交易資料和外流科技文件等，並從提及防火牆供應商，與北京的國營企業存在關聯的記錄中，得知防火牆是由中國智能公司「積至訊息技術公司」提供。防火牆雖出自中國，使用的設備卻是美國的電信設備供應商「Niagara Networks」。該公司回應強調，設備出口符合美國法規，並不曉得終端使用者或產品如何被使用。

奧地利「IT:U」大學人權與科技教授華格納表示，針對電話通訊的監控中心，在全球並不少見，對公眾領域的網路過濾就較為罕見。以人權觀點來看，兩者兼具的巴基斯坦建構出令人憂心的發展走勢。也由於裝設這類工具的難度越來越低，對表達自由和隱私權更大規模的限制將更為普遍。

