阿聯酋航空祭新規定 禁兒童「里程兌換」頭等艙

2025/09/09 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕阿聯酋航空（Emirates）近日悄悄更改頭等艙的搭乘規定。自8月15日起，只要使用里程兌換機票，無論是全額兌換或升等，8歲及以下的兒童，將不再被允許搭乘阿聯酋航空的頭等艙。

英媒《每日郵報》今（9日）報導，即使這項新政策在本（9）月生效，但阿聯酋航空並未對外正式公告。不過，這只是阿聯酋航空今（2025）年修改多項高端艙等規定中的其中1項。

早在年初，阿聯酋航空就限制僅有飛行常客「Skywards」會員中，持有銀卡、金卡與白金卡等級的乘客，才能以里程兌換頭等艙，而一般藍卡的旅客，難以再用非全額支付的方式，享受奢華的飛行體驗。

此外，阿聯酋航空近期也針對商務艙進行改革，宣布將淘汰波音「777-300ER」機型上，備受詬病的「2-3-2」商務艙配置，會完全移除中間座位，以提升商務乘客的舒適度。而從10月1日起，阿聯酋航空也全面禁止乘客攜帶行動電源上機。

儘管限制兒童以里程搭乘頭等艙的政策，受到部分尋求安靜環境乘客的支持，但也引發不少常年搭乘商務艙與頭等艙的家庭旅客強烈反彈。目前，阿聯酋航空尚未有針對此政策的正式回應。

