波蘭總統警告：普廷已準備好入侵其他國家

波蘭總統納夫羅茨基，已多次對普廷的戰爭野心提出警告。（歐新社）

2025/09/09 20:36

〔編譯孫宇青／綜合報導〕上月初宣誓就職的波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）9日警告，俄羅斯總統普廷在決定全面入侵烏克蘭後，就已準備入侵其他國家。

《法新社》指出，納夫羅茨基是在與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）共同舉行的記者會上發表上述看法，稱「我們不相信普廷有良好意圖」。俄侵烏後，與俄國共享邊界、且都是北大西洋公約組織（NATO）的波蘭和芬蘭，都難以置身事外。

請繼續往下閱讀...

納夫羅茨基表示，在等待對於歐洲地區十分必要的長期和平、永久和平的過程中，「我們相信普廷也已準備好入侵其他國家」。因此，「這就是我們正在發展武裝部隊，發展我們的夥伴關係和盟友關係的原因」。

納夫羅茨基強調，整個歐洲地區的「安全結構」已發生變化，美國總統川普則是「自由世界的唯一領袖」，可以強迫普廷進行談判。納夫羅茨基本月初訪美與川普晤談時，川普提出要派遣更多的部隊前往波蘭。

史塔布同樣表示，他定期與川普交談，「我們試圖解釋說，普廷無法信任，普廷正在玩他經常玩的延遲戰術」。

兩位領袖的警告與德國總理梅爾茨8日的說法不謀而合，梅爾茨表示，普廷的「帝國主義計畫不會隨著征服烏克蘭結束而結束，反而只是開始」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法