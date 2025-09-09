華爾街日報：美中潛艦技術角力 聚焦台海衝突風險

美中兩國在潛艦軍備上的競爭日益激烈，雙方都聚焦如何在台海衝突中佔優。圖為美軍維吉尼亞級潛艦「明尼蘇達」號今年3月於澳洲西部海岸活動。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》8日報導，中國潛艦艦隊在技術和規模上快速成長，對美國及其太平洋盟友帶來極大挑戰，引發太平洋地區新一輪水下軍備競賽。中國潛艦靜音性能、殺傷力都比以往更佳，美國潛艦技術仍佔優勢，但致命傷是生產速度落後於中國。未來，中國潛艦艦隊的行動和戰略思維，對潛在的台海衝突將有深遠影響。

據報導，中國在潛艦技術上的日益精進，使潛艦行動更加安靜、快速，能夠攜帶更先進的武器和更先進的感測器，並能潛航更長時間。與此同時，北京的軍事影響力進一步深入太平洋，在南海與其他主權聲索國對抗，並在台灣周邊舉行封鎖和入侵演習。共軍從遼寧到海南海域皆有潛艦基地，使其能巡邏附近海域，並將力量投射到遠離中國海岸線的地方。一旦南海或台海發生衝突，中國潛艦可能比二次世界大戰以來的任何時候都能發揮更大的作用。

以往，中國專注發展技術性較低的柴電動力潛艦，作戰範圍侷限在西太平洋近海，1974年首艘核動力潛艦服役，但被譏為速度緩慢的「水下拖拉機」，且潛艦人員須承受龐大輻射威脅。經過半世紀摸索，中國潛艦作戰技術可能已處於風口浪尖，一旦中國能大幅降低潛艦噪音，追蹤潛艦將變得極其困難。這場「靜音革命」的代表作，即為新一代核動力攻擊潛艦「095型」（Type 095）。

為了應對中國潛艦威脅，美國有60％潛艦部隊部署在印太地區，並與盟友各自擴充水下艦隊規模。目前，美國遠至關島的基地，以及區域輪調部署的模式，使美國潛艦能更深入進入太平洋，自去年4月以來，美軍已將最先進的幾艘維吉尼亞級攻擊潛艦部署到印太。然而，美國及其盟友在跟上中國步伐上面臨嚴峻挑戰，即潛艦生產速度不及中國。為此，川普政府正在重新審視旨在為澳洲建立新潛艦艦隊的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），以了解是否會影響自身潛艦戰力。

整體而言，美國仍在潛艦技術上領先中國，美國的潛艦更安靜、更先進，而且其全核潛艦艦隊的升級版也正在準備中。新建的維吉尼亞級攻擊潛艦將配備聲學改進裝置，使其匿蹤性更強，還將擁有更大的有效載荷能力，能夠發揮更大殺傷力。美國太平洋艦隊潛艦部隊發言人摩爾（Rick Moore）強調，美方正在對水下作戰能力進行歷史性投資，美軍艦隊也在廣泛部署水下無人載具、固定式與機動式海底感測器，甚至將人工智慧（AI）能力整合至潛艦與無人平台中。

美中潛艦軍備競賽的焦點，無疑指向台灣。萬一中國準備入侵台灣，中國海軍可能會派傳統柴動力潛艦保衛沿海領土及封鎖台灣，而新型核攻擊潛艦速度更快、續航力更強，可能會派往更遠的太平洋地區，肩負起阻止美軍馳援台灣的責任，亦即擔任執行「反介入／區域拒止」策略的要角。若美國選擇介入台海危機，美軍潛艦可以試圖將中國艦艇圍堵在台海，阻止中國包圍台灣，還可對中國陸地目標發射飛彈，並透過封鎖南海水道來切斷中國的海上補給線。

