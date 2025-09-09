習近平夢碎！人類預期壽命已過高峰 「這年齡層」活不過百歲

最新研究指出，人類的預期壽命成長已顯著放緩。示意圖。（路透社）

2025/09/09 21:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在中國「九三閱兵」活動期間，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷，暢談「人類能活到150歲」的議題。而人類能夠活到100歲，在現今的社會環境裡，是一件司空見慣的想法，但最新的科學研究指出，這種預期壽命的成長速度，正在顯著放緩。

外媒《ScienceAlert》報導，一篇刊登在《美國國家科學院院刊（PNAS）》的研究團隊，分析了20世紀裡23個高收入、低死亡率國家的人口數據，並結合歷史紀錄與6種不同的預測模型，以針對1939年至2000年間，出生的人群進行分析。

請繼續往下閱讀...

據報導，研究結果顯示，人類的預期壽命成長已顯著放緩，且這種趨勢未來仍將持續，同時人口成長率僅為過去的一半左右。學者指出，先前預期壽命成長激增，是因為嬰幼兒死亡率的明顯下降，而在富裕國家中，良好的醫療與公共衛生設施，已大幅提高了嬰幼兒的存活率，使目前相關醫衛的改善空間有限。

研究團隊發現，在1900年至1938年間，每一代人的預期壽命平均增加約5.5個月；但對1939年至2000年出生的人而言，預期壽命僅增加約2.5至3.5個月。學者解釋，雖然預期壽命仍受地理位置，及多種其他因素影響，但在已開發國家中，人類目前的壽命大多都停留在80歲左右，短期內不太可能有顯著上升；1980年間出生的人類，平均將無法活到100歲。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校的專家也表示，除非未來能出現顯著的壽命延長突破，否則即使成年人存活率的提高速度是預測的2倍，但人類預期壽命的成長，仍無法追上20世紀初的增長幅度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法