    首頁　>　國際

    華府制裁緬甸柬埔寨詐騙園區 害美國人年損數百億美元

    泰國邊境檢查哨立了大看板警告，去緬甸工作可能被騙淪為「豬仔」。（美聯）

    2025/09/09 19:35

    〔中央社〕根據美國財政部聲明，美國今天對緬甸和柬埔寨的網路詐騙集團實施制裁。美方指出，持續在蓬勃發展的詐騙產業去年對美國民眾造成高達數以百億美元計損失。

    路透社報導，犯罪集團已將數十萬人販運到東南亞的詐騙園區，尤其在沿泰國和緬甸邊境一帶，受害者被迫淪為「豬仔」，從事網路詐騙。

    財政部負責反恐和金融情報的次長赫爾利（John K. Hurley）在聲明中指出：「東南亞的網路詐騙產業不僅威脅美國人的福祉與財務安全，也讓數以千計人淪為現代奴隸。」

    緬甸軍政府和柬埔寨政府發言人都沒有回應路透社的置評請求。

    這些詐騙行為涵蓋洗錢、非法賭博，以及誘騙受害者進行虛假投資。從業者往往是遭到人口販運、被脅迫在詐騙園區工作的外籍人士。

    受到制裁的對象包括位在泰國邊境、緬甸克倫邦（Karen）KK園區（Shwe Kokko）的9家公司和個人。

    這些犯罪集團已在民兵組織和緬甸軍政府掌控地區壯大，美國制裁行動目的是要切斷他們的資金。

    財政部也制裁柬埔寨境內10個實體。柬埔寨的詐騙園區由中國犯罪集團營運，專門從事數位貨幣詐騙。國際特赦組織（Amnesty International）表示，柬埔寨有些園區猶如監獄。柬方則否認縱容。

