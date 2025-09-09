為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    盼重振觀光 柬埔寨啟用中國蓋新機場

    9日啟用的柬埔寨德崇國際機場，以水砲迎接降落於此的客機。（歐新社）

    9日啟用的柬埔寨德崇國際機場，以水砲迎接降落於此的客機。（歐新社）

    2025/09/09 19:31

    〔編譯張沛元／綜合報導〕在期許藉此提振觀光與不當徵地的指控中，斥資20億美元（約台幣605億元）、由中國央企興建的柬埔寨首都新機場德崇國際機場（Techo，機場代碼：KTI）， 9日開放跑道正式啟用，迎來首批客機與國際旅客。

    柬國官方期盼藉由德崇國際機場取代金邊國際機場（機場代碼：PNH），成為首都主要空中交通樞紐的新設施，重振陷入困境的柬埔寨旅遊業。

    德崇國際機場佔地廣達2600公頃，由得獎的英國建築事務所福斯特（Foster and Partners）設計，中國央企中國建築第三工程局有限公司承建，資金來自柬國政府與私人企業「海外柬華投資有限公司」（OCIC）。

    9日，德崇國際機場以水砲迎接首架降落於此的班機－－1架來自中國的柬埔寨航空（Air Cambodia）客機，並在160名乘客下機時，表演傳統舞蹈以示歡迎。

    搭乘新加坡航空班機抵達的英國乘客維爾（David Weare），對於能見證新機場開放首日直呼榮幸，更對航站的網狀屋頂、金色大佛裝飾與植栽讚嘆不已，直呼迫不及待要一探究竟。

    德崇國際機場位於金邊以南20公里，每年可接待多達1300萬名旅客，目標客流量到了2050年達5000萬；至於1959年啟用的金邊國際機場，已於德崇啟用前夕，因無法容納大型飛機等問題永久關閉。

    德崇國際機場是自2023年11月在吳哥窟附近的中資機場啟用以來，柬國在2年內啟用的第2座大型機場。

    柬國金邊的非政府組織STT估計，有約2000戶人家為了德崇機場已經或即將遭到驅逐；柬國民航官員無法確認受興建興德崇機場影響的當地居民人數，但稱相關糾紛「幾乎已解決」。

    旅遊業對柬國經濟至為重要，但遊柬人數在新冠疫後持續委靡，難以回升。柬埔寨去年接待670萬名國際旅客，營收約36億美元（約台幣1090億元）。

    德崇國際機場的航站大樓有網狀屋頂與金色大佛。（路透）

    德崇國際機場的航站大樓有網狀屋頂與金色大佛。（路透）

    圖
    圖
    熱門推播