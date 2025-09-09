和賴清德一起被中國官媒痛罵「漢奸」 日參議員石平：莫大榮幸！

日本參議員石平長期批評中國遭北京制裁。（圖翻攝自石平X）

2025/09/09 19:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本參議員石平本月8日因為批評中共、力挺台灣遭中國制裁，中國官媒今天（9日）還一口氣連刊2篇社論痛批他，還把他和我國總統賴清德放在一起罵，讓石平直呼「受寵若驚」，「能跟賴總統一起被批評，真的是我莫大的榮幸啊！」

中國外交部昨天宣布，石平因為長期在台灣、歷史和香港等議題上「大肆散佈虛假訊息」，即日起對他實施制裁，除了禁止他本人和家人進入中國外，也凍結他在中國的資產。這是中國首次因為台灣等議題制裁日本國會議員，引發外界熱議，日本政壇多位人士跳出來抱不平，石平本人則直言，中國的制裁根本毫無意義，他本來就未在中國境內持有財產，也沒有赴中訪問的計畫，他不會因為這樣就畏懼退縮。

請繼續往下閱讀...

今下午石平又於X平台發文分享中共最大黨媒《人民日報》旗下《環球時報》連刊2篇痛罵他的社論，「這實在是破天荒的待遇！其中一篇居然把我跟台灣總統賴清德相提並論，罵我們是『21世紀的新漢奸』。能跟賴總統一起被批評，真的是我莫大的榮幸啊！」

現年63歲的石平，出生於中國四川成都，早年深受文化大革命迫害，1982年開始投身中華人民共和國民主運動，1989年因為天安門事件發表「精神的訣別」，後出逃中國，於2007年歸化日本。今年7月20日日本參議院選舉，石平代表日本維新會當選席次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法