美擬將中列「人質外交黑名單」！北京反嗆：錯誤拘押是美國專利

中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

2025/09/09 19:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國川普5日簽署行政命令，擬將非法拘留美國人的國家列入黑名單，並有高階官員點名中國將因其「長期從事人質外交」而成為審查對象後，北京方面8日對此做出激烈回應。中國外交部不僅「堅決反對」此一政策，更發動話術反擊，反控「錯誤拘押」是美國的專利。

美將祭制裁 中國強力反彈

《法新社》報導，根據川普簽署的行政命令，被列入「人質外交」黑名單的國家，將面臨美國的制裁與出口管制，涉案官員將被禁止入境美國，華府甚至可能禁止公民前往這些國家。一名美國高階官員已對媒體表示，中國、伊朗與阿富汗將是首要審查對象。對此，中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，對於美方混淆是非的言論，中方堅決反對。

林劍不僅否認指控，稱中國是法治國家，「根本不存在所謂錯誤拘押問題」，更將矛頭對準美國。他聲稱：「眾所周知，錯誤拘押、任意拘押、脅迫外交、長臂管轄和單邊制裁都是美國的專利。」林劍強調，中國一如既往歡迎各國公民和企業到中國旅遊經商，並依法保障他們的安全與合法權益，暗示美方的指控毫無根據。

這場關於「人質外交」的激烈交鋒，成為美中關係最新引爆點。事實上，美國前總統拜登政府，也曾在2022年發布過類似的行政命令，並對違規國家發出標有特殊字母「D」的旅遊警告。然而，川普政府此次行動，被認為更具針對性，恐將對本已緊張的美中關係，造成進一步衝擊。

