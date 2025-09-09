萬那杜擔心得罪中國 拒與澳洲簽百億安全協議

南太平洋島國萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）。（圖取自萬那杜議會官網）

2025/09/09 18:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，澳洲總理艾班尼斯9日在南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）首都維拉港，慘遭東道主當面「打臉」。萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）公開表示，該國尚未準備好簽署一份價值五億澳元（約新台幣101億）的雙邊安全協議，並直言其擔憂，是怕得罪來自中國的基礎建設金主。

澳洲近年來積極尋求與南太平洋島國簽訂此類安全協議，其主要戰略目標，就是為了防止中國在該地區擴張安全影響力。艾班尼斯原希望在9日的訪問中，簽署這份里程碑式的協議，卻在出發前數小時，便向媒體透露，他預期9日不會簽約。

在兩人會晤後的聯合記者會上，納帕特總理表示，萬那杜政府的部分成員，「覺得協議需要更多討論，特別是其中一些特定的措辭。」當被記者直接問及，是否擔憂該協議會限制萬那杜從其他國家，獲取關鍵基礎設施資金的能力時，納帕特毫不猶豫地回答：「是的。」此言無疑是公開承認，中國因素是其暫緩簽約的關鍵考量。

在兩大強權間走鋼索

澳洲國立大學太平洋研究計畫主任基恩（Meg Keen）分析，萬那杜此舉，是意圖在維持與澳洲緊密關係的同時，也不排除中國。她說：「萬那杜總理正在進行一場微妙的政治導航，如果他想讓協議持續下去，就必須帶著他的政治支持者們一起走。」

儘管遭遇挫折，艾班尼斯在記者會上仍表示，他有信心協議很快就會簽署。兩人將於10日，一同前往索羅門群島，出席太平洋島國論壇峰會。

