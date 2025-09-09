喝醉又溺水！小浣熊命懸一線 美護理師靠21年經驗救回一命

美國一名護理師發現兩隻小浣熊跌入裝有釀酒殘渣的垃圾桶，一隻已無呼吸。她立刻施以心肺復甦術，最後成功救回一命。示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州一名護理師上班時，發現2隻小浣熊跌入裝有釀酒殘渣的垃圾桶，其中一隻已無呼吸、命懸一線。儘管沒有動物急救經驗，她仍臨危不亂，立刻施以心肺復甦術，最後成功救回小浣熊一命。

綜合外媒報導，美國肯塔基州萊徹郡衛生局護理師康布斯（Misty Combs）與同事上班時，聽見停車場傳來異常聲響，循聲查看後發現，一隻母浣熊在垃圾桶旁徘徊，走近一看，牠的2隻寶寶掉進裝有發酵水蜜桃的垃圾桶裡，疑似因香氣吸引浣熊誤入。

康布斯見狀立刻拿起鏟子，順利將第一隻小浣熊撈出，但另一隻卻面朝下泡在桶底，沒有動靜，情況相當危急。康布斯果斷將牠拉起，發現牠體內積水、已無呼吸。雖然從未替動物急救過，她仍憑著多年護理經驗與直覺，立即進行心肺復甦術，輪流按壓胸口、拍背搶救。幾分鐘後，小浣熊奇蹟似地恢復呼吸。

當地野生動物部門隨後趕到，將這隻醉倒的小傢伙送往醫院注射點滴「解酒」，並協助康復。康布斯與同事還幽默地幫牠取名為「坎貝爾」（Campbell），取自美國影集《安迪格里菲斯》中的「醉漢」角色。幾天後，小浣熊順利康復出院，由康布斯親手放回野外，結束這場驚險又溫馨的「動物急救行動」。

