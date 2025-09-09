發音太像？ 美網紅要去法國卻誤飛非洲 崩潰畫面曝光

美國網紅與友人原計畫飛往法國尼斯，卻疑似因地勤人員聽錯地名，將「Nice」誤認為「Tunis」，導致兩人誤搭飛往非洲突尼西亞首都突尼斯的班機，示意圖。（路透）

2025/09/09 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊最怕的不是行李丟了，而是「人飛錯了地方」。美國網紅與友人原計畫飛往法國尼斯，卻疑似因地勤人員聽錯地名，將「Nice」誤認為「Tunis」，導致兩人誤搭飛往非洲突尼西亞首都突尼斯的班機。她們將整起過程拍成影片上傳TikTok後迅速爆紅，引發網友熱議。

《紐約郵報》報導，迪亞洛（Brittney Dzialo）與友人原訂從義大利羅馬飛往法國南部城市尼斯（Nice），卻在登機後才發現，所搭乘的竟是前往突尼西亞首都突尼斯（Tunis）的航班。從她發布的影片可見，兩人在登機後聽見乘客提到目的地為「Tunis」時，還以為是開玩笑，直到向其他乘客及空服員求證後，才驚覺搭錯飛機。

迪亞洛事後解釋，這場誤會源於地勤人員將她們口中的「Nice」誤聽為「Tunis」。影片中也顯示，她們在登機過程中未察覺登機證上標示的目的地為「Tunis」，連登機門的資訊也未加留意。空服員後來確認她們所搭乘的班機確實是飛往突尼斯，且無法轉機前往尼斯，兩人只能無奈接受，先飛往突尼西亞。

這段搭錯飛機的影片在TikTok迅速爆紅，累積數百萬次觀看。不少網友嘲諷她們「地理常識堪憂」，也有人質疑她們為何未事前確認航班資訊，甚至對她們在機上嬉鬧的態度感到反感。不過，也有網友認為這段插曲相當有趣，笑稱「至少突尼斯離尼斯不算太遠」。儘管過程離奇，兩人最終仍順利抵達法國尼斯。

