為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    發音太像？ 美網紅要去法國卻誤飛非洲 崩潰畫面曝光

    美國網紅與友人原計畫飛往法國尼斯，卻疑似因地勤人員聽錯地名，將「Nice」誤認為「Tunis」，導致兩人誤搭飛往非洲突尼西亞首都突尼斯的班機，示意圖。（路透）

    美國網紅與友人原計畫飛往法國尼斯，卻疑似因地勤人員聽錯地名，將「Nice」誤認為「Tunis」，導致兩人誤搭飛往非洲突尼西亞首都突尼斯的班機，示意圖。（路透）

    2025/09/09 19:14

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊最怕的不是行李丟了，而是「人飛錯了地方」。美國網紅與友人原計畫飛往法國尼斯，卻疑似因地勤人員聽錯地名，將「Nice」誤認為「Tunis」，導致兩人誤搭飛往非洲突尼西亞首都突尼斯的班機。她們將整起過程拍成影片上傳TikTok後迅速爆紅，引發網友熱議。

    紐約郵報》報導，迪亞洛（Brittney Dzialo）與友人原訂從義大利羅馬飛往法國南部城市尼斯（Nice），卻在登機後才發現，所搭乘的竟是前往突尼西亞首都突尼斯（Tunis）的航班。從她發布的影片可見，兩人在登機後聽見乘客提到目的地為「Tunis」時，還以為是開玩笑，直到向其他乘客及空服員求證後，才驚覺搭錯飛機。

    迪亞洛事後解釋，這場誤會源於地勤人員將她們口中的「Nice」誤聽為「Tunis」。影片中也顯示，她們在登機過程中未察覺登機證上標示的目的地為「Tunis」，連登機門的資訊也未加留意。空服員後來確認她們所搭乘的班機確實是飛往突尼斯，且無法轉機前往尼斯，兩人只能無奈接受，先飛往突尼西亞。

    這段搭錯飛機的影片在TikTok迅速爆紅，累積數百萬次觀看。不少網友嘲諷她們「地理常識堪憂」，也有人質疑她們為何未事前確認航班資訊，甚至對她們在機上嬉鬧的態度感到反感。不過，也有網友認為這段插曲相當有趣，笑稱「至少突尼斯離尼斯不算太遠」。儘管過程離奇，兩人最終仍順利抵達法國尼斯。

    @brittneydzialo_

    jet2holiday

    ♬ original sound - Brittney Dzialo

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播