全副武裝開違規賽車狂飆長達6年！ 捷克「幽靈賽車手」落網

自2019年起，捷克當地有一輛違規改裝的賽車多次被目擊行駛於路肩，近日警方終於循線找到當事人將其逮捕。（圖擷取自X）

2025/09/09 19:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自2019年起，捷克當地多次有人目擊一輛未裝車牌、頭燈，甚至無方向燈的全套法拉利塗裝紅色賽車高速行駛於路肩，因始終戴著頭盔，無法辨認其身分，被稱為「幽靈賽車手」。近日，當地警方已循線找到當事人，並將其帶至警局接受調查。

據《BBC》報導，上週又有民眾拍到該車行駛於當地高速公路上，期間還停靠加油站加油。對此，警方隨即展開追查，最後在布克村（Buk）找到車輛蹤跡，並鎖定一名51歲男子。當警方抵達其住處時，男子仍坐在車內，身穿紅色賽車服與頭盔，拒絕下車，並指控警方「侵犯私人領地」。最終男子妥協前往警局接受調查，但據消息指出，該名男子全程拒絕回答任何問題。

該名男子的兒子對媒體抱怨，現場警方出動數十輛警車與直升機包圍住家，顯然反應過度，並認為其只是「一般的交通違規」。事實上，早在2019年，這輛賽車就因在高速公路上超速行駛被警方關切，但因駕駛者全程戴著頭盔，始終無法確認身分，最終案件不了了之。

據捷克汽車網站auto.cz報導，這輛被誤稱為「法拉利F1賽車」的賽車，其實是義大利 製造商達拉拉（Dallara）為F1培訓賽GP2系列製造的Dallara GP2/08賽車，曾用於FIA二級方程式錦標賽（Formula 2 Championship）中，是F1的前哨賽事。

針對案件目前進度，目前雖無法確定男子如何取得車輛，但該男子恐因違規駕駛、違法改裝等面臨多項罰則，甚至可能遭吊銷駕照。

