中國今夏創1961年以來最熱 華北雨季長度、雨量史上第一

中國官方數據顯示，今夏華北雨季長度與累積雨量均為史上第一。圖為今年7月29日遭連日暴雨侵襲的北京密雲區淪為水鄉澤國的鳥瞰圖。（路透）

2025/09/09 17:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國氣象單位9日指出，中國今夏經歷自1961年以來最熱的夏天，其中華北雨季的長度與累積雨量均為史上第一。專家認為，此等情況與大氣混沌與氣候變遷有關。

中國在今年6到8月的主汛期的天氣氣候有三大特徵，一是雨季提早、暴雨多、局部影響大；二，全中國均溫為歷史同期最高、高溫天數次高；三，颱風生成較晚、數量多、登陸早、影響大。

中國氣象局下轄的國家氣象中心副主任黃卓黃卓在記者會上表示，今夏長江中下游與華北地區的梅雨季皆比常年提早，其中華北提早13天，為自1961年以來最早；此外，華北雨季達59天，持續時間比常年多29天，與1973年以及2021年並列1961年以來歷史最長；華北累計雨量356.6毫米，較常年136.6毫米增加161.1％，創1961年以來雨量新高。

溫度方面，全中國今夏均溫為22.3℃，較常年同期高1.1℃，與去夏並列1961年以來最高；高溫天數13.7天也較常年同期多5.7天，為同期歷史次高。此外，中國今年主汛期有14個颱風生成，多於常年同期的11.1個；其中有5個颱風登陸中國，與常年同期的4.7個相當。

北京在今年7月底發生自2012年以來最嚴重洪災，密雲與懷柔等區遭連日暴雨侵襲，村莊被毀還奪走44條人命。中國並未公佈與高溫相關的死亡人數，但1份2023年發表於醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的報告估計，中國2022年的高溫相關死亡的人數將達5.09萬人，是2021年的1倍。

