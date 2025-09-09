尼泊爾「Z世代革命」成功！反貪腐示威失控 總理奧利被迫辭職下台

尼泊爾總理奧利宣布辭職下台。 （美聯社資料照）

2025/09/09 17:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕在因「社群媒體禁令」點燃、並迅速演變為全國性反貪腐示威的「Z世代革命」失控延燒後，根據英國廣播公司（BBC）報導，尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）已於9日發表聲明，宣布辭職下台，試圖為這場已導致數十人死亡、國家陷入癱瘓的政治風暴，尋找解套方案。

示威失控 總理官邸遭縱火

儘管政府9日稍早才剛撤回了引發爭議的「社媒禁令」，但Z世代的怒火顯然並未平息。BBC報導，9日上午起，憤怒的示威者在首都加德滿都及全國各地，將抗議行動升級，他們攻擊並縱火焚燒了多位政治人物的住宅，其中包括總理奧利與前總理德烏帕（Sher Bahadur Deuba）的官邸，多個政黨的總部也成為攻擊目標。

首都機場癱瘓 國家運作停擺

這場由年輕世代主導的抗議，已使國家運作陷入癱瘓。尼泊爾民航局發言人向BBC尼泊爾語組證實，由於首都以外的機場無法確保安全，特里布萬國際機場的國內航班，已「幾乎完全停擺」。此外，因抗議引發的濃煙，嚴重影響了機場能見度，導致5個國際航班被迫滯留。暴力衝突在9日至少再添2死、90傷，死亡人數已達21人。

面對持續失控的局面，總理奧利的秘書處最終在9日下午發表聲明，證實總理已經請辭。奧利在聲明中表示，他辭職是為了「為當前危機的憲政解決方案，奠定基礎」。

BBC指出，這場最初因數位自由而起的抗議，最終以反貪腐為核心訴求，成功地推翻了現任政府，撼動了尼泊爾的政治根基。

